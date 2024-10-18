Компания Эрика Шогрена вновь просрочила выплаты инвесторам

Новосибирская компания ООО «Кузина» снова допустила технический дефолт по второму облигационному выпуску. Об этом сообщил представитель владельцев облигаций — ООО «ЮЛКМ». Как уточнил финансовый консультант эмитента — ООО «Юнисервис Капитал», — «Кузина» должна выплатить купон до вечера 30 октября, чтобы технический дефолт не перешел в фактический.

— В случае фиксации фактического дефолта у держателей облигаций появится право требовать досрочного погашения. Также инвестор может обратиться в суд в индивидуальном порядке по истечению месяца с момента возникновения оснований для такого обращения в случае, если в указанный срок ПВО не обратился в арбитражный суд с соответствующим требованием или общим собранием владельцев облигаций (ОСВО) не было принято решение об отказе от права обращаться в суд, — уточнил консультант.

Напомним, этот облигационный выпуск объемом 70 млн рублей компания разместила в апреле 2023 года. Срок обращения займа составляет 4 года. Привлеченные инвестиции «Кузина» планировала направить на пополнение оборотных средств с целью восполнения оборотного капитала, который в 2021-2022 годах был направлен на погашение финансового долга.

Первый технический дефолт по выпуску компания допустила в июне. Однако, в фактический он не перешел, так как эмитент выплатил купонный доход инвесторам.

Kuzina — сеть кондитерских с посадочными местами, специализирующаяся на продаже кофе, десертов и сэндвичей. Производство продукции организовано на двух площадках в Новосибирске и Москве. Сеть существует более 15 лет: первая кондитерская открылась в 2003 году. С 2018 года начались продажи франшизы. Ключевой пакет акций компании у Эрика Шогрена.

По данным 2ГИС, сейчас в Новосибирске работает 40 филиалов сети «Кузина».

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