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Компания Эрика Шогрена вновь просрочила выплаты инвесторам

  • 18/10/2024, 09:00
Автор: Юлия Данилова
Компания Эрика Шогрена вновь просрочила выплаты инвесторам
«Кузина» допустила второй технический дефолт

Новосибирская компания ООО «Кузина» снова допустила технический дефолт по второму облигационному выпуску. Об этом сообщил представитель владельцев облигаций — ООО «ЮЛКМ». Как уточнил финансовый консультант эмитента — ООО «Юнисервис Капитал», —  «Кузина» должна выплатить купон до вечера 30 октября, чтобы технический дефолт не перешел в фактический.

— В случае фиксации фактического дефолта у держателей облигаций появится право требовать досрочного погашения. Также инвестор может обратиться в суд в индивидуальном порядке по истечению месяца с момента возникновения оснований для такого обращения в случае, если в указанный срок ПВО не обратился в арбитражный суд с соответствующим требованием или общим собранием владельцев облигаций (ОСВО) не было принято решение об отказе от права обращаться в суд, — уточнил консультант.

Напомним, этот облигационный выпуск объемом 70 млн рублей компания разместила  в апреле 2023 года. Срок обращения займа составляет 4 года. Привлеченные инвестиции «Кузина» планировала направить на пополнение оборотных средств с целью восполнения оборотного капитала, который в 2021-2022 годах был направлен на погашение финансового долга.

Первый технический дефолт по выпуску компания допустила в июне. Однако, в фактический он не перешел, так как эмитент выплатил купонный доход инвесторам.

Kuzina — сеть кондитерских с посадочными местами, специализирующаяся на продаже кофе, десертов и сэндвичей. Производство продукции организовано на двух площадках в Новосибирске и Москве. Сеть существует более 15 лет: первая кондитерская открылась в 2003 году. С 2018 года начались продажи франшизы. Ключевой пакет акций компании у Эрика Шогрена.

По данным 2ГИС, сейчас в Новосибирске работает 40 филиалов сети «Кузина».

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Фото freepik, автор: freepik

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Рубрики : Финансы Бизнес

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : облигации Новосибирск кондитерские Новосибирска дефолт


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