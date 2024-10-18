Новосибирский ресторан Яна Скопина попал в пятерку лучших в Сибири

В ходе подведения итогов национальной премии WHERETOEAT члены жюри отметили наградами лучшие заведения Сибири 2024 года. Главными конкурентами за лидерство на этот раз стали рестораны из Красноярска и Новосибирска. Из 50 заведений в шорт-листе 18 было из Красноярска, 16 — из Новосибирска. Иркутск представляли 8 ресторанов. Еще 4 из Томска, 2 из Кемерова, по одному из Братска и Омска.
Из новосибирских ресторанов в Топ-10 попали «Горячий цех» (10 место), Pardon My French (7 место) и Skopin (5 место).
— Skopin — один из самых необычных ресторанов Сибири. Начать с того, что он, чуть ли не единственный в регионе, носит фамилию своего владельца — Яна Скопина. Далее, сам Ян — един в двух лицах. Здесь наблюдается редчайшее сочетание умений шеф-повара и сомелье (Ян уже трижды был включен в шорт-лист лучших сомелье Сибири — в 2022, 2023 и 2024 гг.), — отмечают организаторы премии.
Возглавили строчки рейтинга 2024 года заведения из Красноярска: 0.75 Please Wine & Kitchen, «Чешуя», Tunguska и Sadko.
Новосибирский ресторан «Горячий цех» наградили за пивную карту, а баром года признали Nobody Knows Владислава Мусиенко. Среди баров лауреатами премии также стали заведения из Кемерово (Blocknot), Иркутска (humble. Social Club), Красноярска (Illegal Bar) и новосибирский Friends.
Из новичков ресторанного бизнеса Новосибирска в короткий список номинантов премии попала только «Жерарня».
Премия WHERETOEAT основана журналистом Ириной Тиусониной. На ежегодной основе формируются рейтинги ресторанов Москвы, Санкт-Петербурга, Юга России, Татарстана, Урала и Сибири. Также премия WHERETOEAT каждый год составляет единый Всероссийский рейтинг WHERETOEAT RUSSIA. Впервые премия была вручена в 2013 году в Санкт-Петербурге. Каждый из рейтингов формируется по результатам голосований коллегий экспертов, состав которых не раскрывается.
Ранее редакция сообщала, что ресторатор Ян Скопин, ресторан которого получил пятое место в сибирском раунде WHERETOEAT-2024, скончался 17 октября.
Фото 2 ГИС \\ автор:Vel L.
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