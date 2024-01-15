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Новосибирск поборется за лучший стенд на российской выставке-форуме в Москве

  • 15/01/2024, 15:53
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Новосибирск поборется за лучший стенд на российской выставке-форуме в Москве
Экспозиция примет участие в 11 номинациях в рамках мероприятия на ВДНХ.

Новосибирская область представила экспозицию на конкурс в выставке-форуме «Россия» в Москве. Стенд Новосибирской области на ВДНХ представлен по распоряжению Губернатора региона Андрея Травникова.

Чтобы поддержать область, необходимо проголосовать за победу стенда в 11 номинациях, среди которых «Самый познавательный» и «Лучший из лучших». Об этом сообщили в ТУАД.

— Отдать свой голос за стенд Новосибирской области можно по ссылке на официальном сайте выставки-форума «Россия». При этом можно выбрать как одну из 11 номинаций, так и несколько, — говорится в сообщении территориального управления автомобильных дорог.

Выставка «Россия» работает на ВДНХ в Москве с 4 ноября по 12 апреля. Стенд Новосибирской области расположен в 75 павильоне. В его концепции лежит «треугольник Лаврентьева»: наука, образование, производство. Вдоль трех тематических сторон экспозиции выстроены основные вовлекающие программы для детей и взрослых с макетами крупных инфраструктурных проектов, среди которых индустриальные парки и логистические возможности.

По информации ТУАД, особый интерес у посетителей вызывает VR-экскурсия на «самую умную улицу в мире», которая находится в новосибирском Академгородке. Экспозиция Новосибирской области на ВДНХ представлена по распоряжению Губернатора Андрея Травникова.

Ранее редакция сообщала о том, что в июле 2024 года на Михайловской набережной Новосибирска в третий раз пройдет крупнейший гастро-туристический фестиваль «В Сибири — ЕСТЬ!»

Фото: ТУАД

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Рубрики : Общество

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : Экспозиция голосование выставка-форум


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