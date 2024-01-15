Новосибирск поборется за лучший стенд на российской выставке-форуме в Москве

Новосибирская область представила экспозицию на конкурс в выставке-форуме «Россия» в Москве. Стенд Новосибирской области на ВДНХ представлен по распоряжению Губернатора региона Андрея Травникова.

Чтобы поддержать область, необходимо проголосовать за победу стенда в 11 номинациях, среди которых «Самый познавательный» и «Лучший из лучших». Об этом сообщили в ТУАД.

— Отдать свой голос за стенд Новосибирской области можно по ссылке на официальном сайте выставки-форума «Россия». При этом можно выбрать как одну из 11 номинаций, так и несколько, — говорится в сообщении территориального управления автомобильных дорог.

Выставка «Россия» работает на ВДНХ в Москве с 4 ноября по 12 апреля. Стенд Новосибирской области расположен в 75 павильоне. В его концепции лежит «треугольник Лаврентьева»: наука, образование, производство. Вдоль трех тематических сторон экспозиции выстроены основные вовлекающие программы для детей и взрослых с макетами крупных инфраструктурных проектов, среди которых индустриальные парки и логистические возможности.

По информации ТУАД, особый интерес у посетителей вызывает VR-экскурсия на «самую умную улицу в мире», которая находится в новосибирском Академгородке. Экспозиция Новосибирской области на ВДНХ представлена по распоряжению Губернатора Андрея Травникова.

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