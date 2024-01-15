Закрылось бесплатное кафе для бедных пенсионеров «Добродомик» в Новосибирске

Закрылось кафе для пенсионеров «Добродомик» в Новосибирске на улице Богдана Хмельницкого. В кафе пожилые люди могли бесплатно пообедать. Об этом сообщает Юлия Шметенко, глава благотворительного фонда «Добродомик Новосибирск».
— К нам в день приходило порядка 120 пенсионеров, — рассказала Шметенко.
Собственник продал помещения и из-за это кафе вынуждено искать новое место.
На данный момент одна из главных проблем — отсутствие нужного оборудования.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске закрылась галерея фотоиллюзий «Иллюзорро».
Фото: Freepik — freepik
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