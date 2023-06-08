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Новосибирск поделился опытом создания водно-зеленого каркаса на примере Ельцовского парка

  • 08/06/2023, 13:20
Новосибирск поделился опытом создания водно-зеленого каркаса на примере Ельцовского парка
Первая очередь Ельцовского парка стала одним из объектов посещения участников всероссийской конференции «Водно-зеленый городской каркас. Современный мультидисциплинарный инструмент создания комфортной городской среды».

В новом городском парке, расположенном в пойме реки Ельцовка-1, прошел пешеходный воркшоп участников конференции, среди которых были представители рабочей группы при экспертном совете Минстроя России, мэрии города, депутатского корпуса и строительной отрасли Новосибирска.

Первая очередь Ельцовского парка стала одним из примеров благоустройства городской среды вдоль малых рек. В рамках серии выездных воркшопов участники рабочей группы знакомятся с опытом мегаполисов по созданию водно-зеленого каркаса.

Как отметили участники конференции, сохранение природного ландшафта вдоль городских рек имеет особое экологическое значение. Водно-зеленый каркас в качестве зоны, свободной от застройки, обеспечивает движение воздуха внутри города, его «продуваемость». Соответственно, концентрация в воздухе автомобильных выхлопов и вредных промышленных выбросов становится существенно меньше.

Рабочая группа позитивно оценила реализованный в Новосибирске проект строительства первой очереди Ельцовского парка, выполненный группой компаний «Химметалл». Участок парковой зоны находится в собственности компании, и «Химметалл» вел благоустройство этой территории в течение нескольких последних лет. Заболоченность почвы и наличие подземных грунтовых вод обусловили специфику строительства. Поэтому большую часть времени заняли подготовительные работы: расчистка территории, выравнивание, отсыпка бутом, устройство дренажных покрытий. Территория, благоустроенная в рамках первой очереди, будет передана муниципалитету и станет центральной частью большого городского экопарка площадью около 14 га, который протянется от улицы Танковой до Красного проспекта. Официальное открытие парковой зоны намечено на 24 июня.

Результатом работы участников конференции станет подготовка предложений для изменения Градостроительного кодекса.

Фото: Виктор Храмов

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : экология общество Ельцовский парк ГК "Химметалл"


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