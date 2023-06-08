Застройщик оспорил результаты аукциона по участку за Локомотив Ареной

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области поступила жалоба от ООО «Акация на Ватутина» (Входит в ГК «Расцветай». — Ред.) на действия департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска. Ведомство рассмотрело документацию, заявки участников торгов, доводы хозяйствующего субъекта (заявка которого была отклонена) и позиции органа власти, который выступал организатором торгов, пояснили в пресс-службе ведомства.

— При рассмотрении жалобы комиссия Новосибирского УФАС России сочла обоснованным повторное проведение данных торгов, указав при этом как на необходимость изменения подхода к оценке заявок со стороны организатора торгов, так и на необходимость формирования более полного пакета документов в составе заявок со стороны участников торгов, — подчеркивают в ФАС.

Речь идёт о торгах на право заключения договора о комплексном развитии территории города Новосибирска в границах ул. Ипподромской, ул. Фрунзе, Журинского спуска в Центральном и Дзержинском районах города Новосибирска.

Ранее прокуратура Новосибирска сообщила о том, что инициировала проверку в связи с нарушениями при проведении мэрией аукциона по данной территории.

Напомним, в конкурсе победила компания ООО «Комфорт», которая заплатила за право заключения договора с мэрией о комплексном развитии территории общей площадью 6,7 га 60 млн рублей. Всего в мэрию Новосибирска поступило четыре заявки: ООО Специализированный застройщик «КРАСНООБСК.МОНТАЖСПЕЦСТРОЙ», ООО «Комфорт», ООО «Специализированный застройщик «Акация на Ватутина» и ООО Строительная компания «Мета». В ходе их рассмотрения комиссией по организации и проведению торгов к участию в аукционе было допущено только два первых участника. Документы еще двух отклонены из-за несоответствия заявки на участие требованиям, указанным в извещении о проведении аукциона.

Ранее департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска сообщал, что застройщик заплатил 60 млн рублей только за право освоения территории комплексного развития. В рамках реализации договора о комплексном развитии территории планируется расселение индивидуального жилого сектора в количестве 65 домовладений, выкуп земельных участков, находящихся в собственности граждан и юридических лиц, и благоустройство обводненного карьера «Верховое». Объем инвестиционных вложений только в благоустройство обводненного карьера составит около 100 млн рублей. В целом для формирования современной городской среды около регионального центра волейбола «Локомотив Арена» застройщику необходимо вложить около 1 млрд рублей.

В соответствии с существенными условиями договора о комплексном развитии территории приступить к строительству новых жилых домов застройщик сможет только после расселения и сноса индивидуальных жилых домов и выполнения мероприятий по благоустройству обводненного карьера, срок реализации которых установлен до 30 декабря 2027 года. Общий срок реализации договора — 10 лет с момента его заключения.

Ранее редакция рассказывала о том, что определились первые застройщики жилмассива «Клюквенный». Общий размер платы, подлежащий внесению будущими застройщиками за право заключить договоры субаренды земельных участков, составил 835 миллионов рублей.