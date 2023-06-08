Парк Усть-Тула представили на суд общественности в Новосибирске

В Новосибирске прошло открытое общественное обсуждение-презентация концепции развития территории парка «Усть-Тула» в центре левого побережья Оби между Бугринским и Октябрьским мостами. Обсуждение состоялось в рамках Всероссийской конференции «Водно-зеленый городской каркас».

Над разработкой концепции работала команда, в которую входили ботаники, энтомологи, орнитологи, геологи, геоморфологи, почвоведы, историки, архитекторы, музейные специалисты, социологи, сопричастные департаменты мэрии Новосибирска.

— В таком уникальном месте с феноменальным комплексом природных характеристик делать просто парк для просто отдыха было бы, неправильно. Такое место, помимо физического отдохновения, должно давать эмоции, развивать духовно, просвещать. Это и определило цель проекта — создать среду и условия для формирования гармоничной личности, в. ч. в формате «учение через развлечение», т.е. эдьютеймент, — говорится в презентации.

Разработчики предлагают создать «парк для всех». Он будет включать в себя рекреацию, то есть, отдых (развлечение), что предполагает прогулки, активный отдых, отдых у воды, а также массовые мероприятия. Вторым направлением, которое предлагают применить в парке разработчики — сочетание интерактивных приключенческих и исследовательских маршрутов с развлечениями. Кроме того, на территории парка «Усть-Тула» может образоваться новый тип «умной» рекреации.

— Парк становится дополнительным звеном в системе непрерывного образования, вовлекая в исследовательско-научную и инженерную деятельность подрастающее поколение, — считает проектная команда.

С учетом совокупности места и наполнения, парк «Усть-Тула» может стать элементом маршрута «Обские парки» – и туристическими воротами в Новосибирскую область.

Тем не менее, разработчики проекта уверены, что в парке необходимо сохранить паводковый режим, так как создание «жесткой» набережной может изменить гидрологический режим и привести к опасным изменениям.

Ранее проект «Усть-Тула» был рассмотрен в правительстве региона на заседании областной межведомственной комиссии по проекту «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».

Напомним, общая площадь территории комплексной концепции составляет 370 га, включая в т.ч. уже существующие объекты: парк «Арена», территорию многофункциональной ледовой арены, сноуборд-парк «Горский», парк «Бугринская роща». Территория обладает феноменальным по своему разнообразию набором природных объектов: река Обь, малая река Тула и её устье с островом, песчаные отмели и косы, старицы, обводнённый карьер, скальные выходы, суходольные, заливные и заболоченные луга, пологие склоны и долинные леса – как естественные, так и специально высаженные.

Ранее редакция сообщала, что новосибирсцы выбрали назване парка в Первомайском районе.