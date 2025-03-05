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«РусАгроМаркет» получил иск, а с Хилокского рынка начали съезжать продавцы

  • 05/03/2025, 13:00
Автор: Юлия Данилова
«РусАгроМаркет» получил иск, а с Хилокского рынка начали съезжать продавцы
Оптовая торговля плодоовощной продукцией в Новосибирске может кардинально измениться с приходом нового игрока

Минэкономразвития Новосибирской области подал иск в арбитражный суд региона к компании ООО «РусАгроМаркет Новосибирск» на сумму 424,6 млн рублей. Детали иска не уточняются, но указывается, что речь идет о взыскании обязательных платежей и санкций.

В Минэкономразвития редакции Infopro54 пояснили, что речь идет о возврате части мер господдержки по инвестиционному проекту.

Редакция Inforpo54 отправила запрос на комментарий в холдинг «РусАгроМаркет».

Напомним, в марте 2024 года Евгений Лещенко, который на тот момент был министром сельского хозяйства Новосибирской области, сообщал, что проект по расширению оптово-распределительного центра «РусАгроМаркет» реализуется. Он пояснял, что на март в проекте были задействованы 61 тысяча кв. м площадей, а также велась работа по наращиванию площадей до 103 тысяч кв. м. Объем инвестиций в проект оценивался в 9 млрд рублей.

Напомним, первый этап первой очереди проекта — около 60 тысяч кв. м «РусАгроМаркет» запустил в марте 2021 года. Второй этап первой очереди планировалось дозапустить к лету 2021-го. Его площадь должна была составить 40 тысяч кв. м. В итоге общая площадь помещений первой очереди составила бы 103 тысячи кв. м. В компании сообщали, что сроки строительства второй очереди будут зависеть от рыночной конъюнктуры. Проект подразумевает возможность строительства еще 100-150 тысяч кв. м площадей ОРЦ.

Между тем с проблемами столкнулся не только оптово-распределительный центр «Русагромаркет Новосибирск». Общественник, председатель РОО «Центр правовых инициатив потребителей» Михаил Михайлов считает, что в настоящий момент в Новосибирской области в принципе наблюдается смещение центра оптовой торговли плодоовощной продукции: с Хилокского рынка на оптовую площадку ООО «Азия-Сибирь» у поселка Крупской. Михайлов подчеркивает, что Хилокский рынок находится на пороге больших перемен.

— Начался массовый переезд оптовых торговцев фруктами и овощами с Хилокского рынка в Верх-Тулу. Прямо сейчас наблюдается движение фур с плодоовощной продукцией в направлении нового места дислокации. По имеющейся информации, решение о перемещении оптовой торговли уже принято, несмотря на попытки некоторых предпринимателей сохранить прежнее расположение, — заявил Михайлов.

Он подчеркнул, что на самом Хилокском рынке ситуация напряженная: продавцы в растерянности, многие пытаются удержаться на старом месте.

Напомним, в середине февраля 2025 года в поселке Крупской Верх-Тулинского сельсовета, где раньше располагался рынок «Мандарин», открылась площадка для оптовой торговли «Азия-Сибирь». Первое упоминание о площадке появилось в августе 2022 года. Тогда новосибирские и узбекские СМИ сообщали, что реализация данного проекта — результат сотрудничества Узбекистана и России. В церемонии старта проекта приняли участие генеральный консул Узбекистана в Новосибирске Тимур Рахманов и заместитель хокима Ташкентской области по вопросам водного и сельского хозяйства Холмирза Ниёзов. В сообщениях отмечалось, что на территории площадью 24 га расположена зона таможенного контроля; пост фитосанитарного контроля для подкарантинной продукции; парковка для грузового транспорта; открытая площадка для оптовой торговли; мультитемпературные склады; административно-гостиничный комплекс с представительствами банков, госорганов и частных компаний. В перспективе площадку планировалось расширить до 50 га, а также создать на территории линии по переработке продукции: консервирования, сушки, заморозки. Предполагалось, что на площадке будет организована торговля не только плодоовощной продукцией, но и товарами народного потребления из Средней Азии. В новостях Узбекистана отмечалось, что поблизости от центра имеется мечеть, где читают пятничный намаз.

В новостях СМИ Узбекистана, которые появились в начале марта 2025 года, сообщается, что торговый комплекс площадью около 130 тысяч кв. м открылся под Новосибирском и будет предлагать разнообразные сельскохозяйственные товары из Узбекистана на протяжении всего года. Со ссылкой на директора «Азия-Сибирь» Музаффара Рахимова отмечалось, что центр сможет ежедневно принимать до 400 грузовых фур с продукцией, главным образом из Узбекистана. Он также выражал готовность сотрудничать с поставщиками из других центральноазиатских стран, а также из Ирана и Китая.

В середине февраля председатель «Союза поддержки и развития оптовых и розничных рынков Новосибирской области» Алексей Александров заявлял, что появившаяся в СМИ информация о возможном закрытии Хилокского рынка — очередное проявление недобросовестной конкуренции.

При этом в своем телеграм-канале Александров разместил довольно резкий пост о ситуации с организацией оптовой торговли в регионе.  По его словам, новость об открытии в Новосибирской области оптово-распределительного центра для узбекистанской плодоовощной продукции, может, и неплохая в контексте сотрудничества Москвы и Ташкента, но представителя союза смутил оператор распредцентра — «Мандарин».

— Предельно ясной становится сейчас вся возня вокруг оптово-розничных рынков, организованная и в нашем, и в других регионах страны. Кому-то просто не нравится сосуществование и равная, честная конкуренция разных форматов торговли. Это и понятно, удобнее монополизировать сферу, отодвинуть конкурентов, причем нерыночными средствами, и считать профит, — заявил Алексей Александров. — В сущности, речь идет об уничтожении системы оптово-розничных рынков, которая имеет — и это признано на высшем государственном уровне — фундаментальное значение для продовольственной безопасности страны. Данная система не обогащает посредников и маклеров (а любой посредник — это всегда плюс к стоимости товара), а, во-первых, делает товар более доступным для конечного потребителя, во-вторых, создает дополнительные возможности для местного производителя и переработчика. Уничтожение оптово-розничных рынков приводит к монополизации торговых сетей и, как следствие, к росту цен.

Он также заявил, что речь идет о вопросах национальной безопасности и рекомендовал изучить ситуацию с московскими «Садоводами» и «Фудсити».

По данным Новосибирской таможни, основными странами, поставляющими фрукты и овощи в 2025 году в регион, являются Узбекистан, Азербайджан, Туркменистан и Китай.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область хочет наладить прямые поставки фруктов из Узбекистана.  На встрече с членами Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири (СТЭЛС) губернатор Андрей Травников отмечал, что значительная часть овощей и фруктов идет в регион через Москву, и поставил задачу —  все «завернуть» через Новосибирск

Фото freepik, автор: freepik

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Рубрики : Власть Бизнес Политика

Регионы: Узбекистан Сибирь Россия Новосибирск

Теги : Хилокский Оптово-розничные рынки


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