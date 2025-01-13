Новосибирск получил более шести миллиардов рублей на дороги и тротуары

Новосибирск получил 6,6 миллиарда рублей дополнительного финансирования из областного бюджета на реализацию социально значимых проектов.

По словам главы Новосибирска Максима Кудрявцева, большая часть этих средств будет направлена на ремонт городской инфраструктуры, включая дороги, мосты и тротуары. Кроме того, в планах — благоустройство территорий, строительство новой набережной на улице Саввы Кожевникова, а также установка детских и спортивных площадок.

Часть средств будет направлена на капитальный ремонт школ, строительство новых образовательных учреждений, обеспечение бесплатного питания для учеников начальных классов и создание модельных библиотек.

— В прошлом году городской бюджет впервые превысил 100 млрд рублей. Я уверен, что в будущем он продолжит расти, и мы сможем реализовать ещё больше значимых проектов, — написал Кудрявцев в своем Телеграм-канале.

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