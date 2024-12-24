Итоги 2024 года: Под давлением «ключа» и дефицита кадров

Экономика. Статистика где-то врет?

По мнению доцента кафедры финансовых рынков и финансовых институтов НГУЭУ Эдуарда Коложвари, в 2024 году продолжали реализовываться ключевые тренды, которые сформировались в 2023-м. Только в уходящем году они развились и масштабировались. Прежде всего речь идет о росте инфляции. На это повлияло повышение тарифов ЖКХ, введение утиль-сбора и т.д.

— В ответ на рост инфляции Центробанк повысил ставку, что привело к удорожанию денег, остановке ипотеки, росту вкладов. При этом я наблюдаю странную картину: у меня не сходится уравнение Фишера, — комментирует эксперт.

С одной стороны, денежная масса в обращении в России практически год не растет и находится на уровне 18 трлн рублей, тогда как ранее росла по 2 трлн в год.

— Сегодня нам этого достаточно для того, чтобы покупать ту продукцию, которая существует на рынке. Это предел покупательской способности на данном этапе. При этом на вкладах образовался большой «навес» денежной массы, который никуда не тратится. В основном эти деньги принадлежат 0,1% населения, — продолжает Эдуард Коложвари.

ВВП страны растет, и его дважды пересматривали за год, причем без учета новых регионов.

— С другой стороны, идет увеличение объема производства. Либо мы рапортуем об этом, так как если бы это было правдой, у нас вырос бы объем производства и упали цены. Этого не происходит. Возможно, нам где-то врет статистика, — не исключает аналитик.

К парадоксам собеседник редакции Infopro54 также отнес ситуацию, когда при большом недостатке рабочей силы и рекордно маленькой безработице в стране ужесточают миграционную политику.

Ключевым провалом года Коложвари назвал тот факт, что в России так и не удалось победить инфляцию, тогда как во многих странах мира наблюдается серьезное замедление инфляционных процессов.

— При этом мы находится не в самом худшем положении, учитывая, что у нас идет спецоперация. Более серьезный кризис в Африке, Турции, Бразилии, Аргентине, — подчеркивает собеседник редакции.

Председатель Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» Игорь Салов считает ключевым трендом 2024 года создание дополнительных условий для развития малого бизнеса. Об этом он заявил на заседании бизнес-клуба НГУЭУ.

— Малый бизнес — это фундамент любой экономики, это аксиома, не требующая никаких доказательств. Практически все, что окружает нас — результат работы субъектов малого и среднего предпринимательства. МСП ― самый крупный работодатель, в Новосибирской области мы создаем более 700 тысяч рабочих мест, мы оказываем услуги и производим продукцию. У нас зарегистрированы 146 тысяч предпринимателей, но для нашей области эта цифра недостаточная. По нашим расчетам, она должна быть в 2 раза больше, но рост ключевой ставки и увеличение налогового бремени, не позволяют бизнесу динамично развиваться, — рассуждает Игорь Салов.

По его словам, несмотря ни на что, малый бизнес в регионе сегодня показывает скромный рост, оборот малых предприятий в Новосибирской области превысил 2 трлн, то есть «малыши» более чем наполовину наполняют валовый региональный продукт, но эти достижения носят инерционный характер. Если денежно-кредитная политика государства не изменится и не будет решена проблема кадрового дефицита, то в развитии малого предпринимательства могут возникнуть проблемы.

— Мы считаем, что экономическая политика государства должна быть направлена на создание условий для дальнейшего развития малого бизнеса. Ведь без малых предпринимателей сегодня невозможно представить себе экономику государства. Даже госкорпорации и крупный бизнес размещают свои заказы у маленьких компаний. МСП могли бы более активно участвовать в госзакупках. Например, при содержании городских территорий. Только на торги необходимо выставлять более мелкие лоты или большие делить на части. Таким образом городские власти могли бы привлечь малые компании, обладающие специализированной техникой и квалифицированным персоналом. В этом случае какая-то часть проблемы была бы решена, — уверен Игорь Салов. — И таких примеров много. Малый бизнес нужно развивать. Он быстрее адаптируется к вызовам, решает проблемы импортозамещения и импортонезависимости. Да и вообще, без него невозможно!

Финансы. Кредитный рынок схлопнулся

Наиболее существенное влияние на работу банковской системы страны в 2024 году ожидаемо оказало повышение ключевой ставки ЦБ. Об этом сообщила управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева.

— Как следствие, мы видим определенное замедление темпов роста кредитования, замедление темпов роста чистой процентной маржи, — пояснила она.

Также значимыми, по ее мнению, событиями являются: увеличение макропруденциальных надбавок, лимитов на кредитование заемщиков с высокой кредитной нагрузкой, ужесточение условий льготной ипотеки.

— В таких условиях банки сегодня активно работают над поиском дополнительных каналов продаж и продуктов, — подчеркнула Наталья Голубева.

Заместитель мэра Новосибирска Евгений Попантонопуло к трендам также относит (Из выступления на Бизнес-клубе НГУЭУ. — Ред.) появление новых валют. Он напоминает, что в 2024 году в России была легализована деятельность по майнингу криптовалют. Новый закон предусматривает создание реестра для майнеров, налогообложение доходов от майнинга и возможность государственного регулирования этой сферы. Эти меры направлены на создание прозрачных и контролируемых условий для развития майнинговой индустрии в стране. Ранее она находилась «в тени».

Недвижимость. Спрос падает — цена растет

В 2024 году рынок недвижимости России столкнулся с рядом ключевых изменений. Одним из наиболее значимых событий стало изменение ключевой ставки, а также отмена господдержки ипотеки, считает аналитик рынка недвижимости портала Mestopro.ru Григорий Якобсон.

— Это способствовало существенному снижению спроса. Для крупных строительных организаций изменения привели к снижению стоимости акций, — говорит он. — Также в 2024 году продолжался рост цены квадратного метра из-за затрат на проектное финансирование и увеличение себестоимости строительства. Причиной роста является производственная инфляция, дефицит кадров и отсутствие дешевой рабочей силы.

Эксперты ЦИАН к трендам уходящего года в недвижимости отнесли следующие:

Перераспределение спроса из новостроек на вторичку и в долгосрочную аренду.

Падение спроса оказалось ниже ожиданий большинства участников рынка и экспертов.

Не произошел обвал цен. В отрасли более актуальна ценовая стагнация и коррекция в отдельных локациях.

Уменьшается активность покупателей на рынке загородной недвижимости.

В коммерческой недвижимости близки к историческим минимумам показатели по доле вакантных помещений в офисах и складах, сохраняется спрос со стороны инвесторов и конечных покупателей на лоты в новых бизнес-центрах, продолжается трансформация торговой индустрии.

На рынке загородной недвижимости «на длинном отрезке» сохраняется восходящий тренд. Объемы и доля ИЖС во вводе жилья ― на максимумах, интерес к загородному образу жизни растет.

Координатор по Сибирскому федеральному округу Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), руководитель Ассоциации строительных организаций Новосибирской области (СРО АСОНО) Максим Федорченко к ключевым итогам 2024 года для отрасли также относит отмену льготной ипотеки и рост ключевой ставки. По его словам, эти два события шли в параллели.

— Я бы сказал, что в 2024 году строительная отрасль чувствовала себя как в погружающейся подводной лодке. Сегодня ипотека ― единственный цивилизованный способ приобретения жилья во всем мире. У нас этот инструмент недоступен из-за заградительной ставки. Под такой процент жилье приобретать невозможно, независимо от того, дешевое оно или дорогое, — рассуждает Федорченко. — По нашим расчетам, чтобы ежемесячный платеж для средней российской семьи оставался доступным при нынешней ключевой ставке, цена на жилье должна упасть в 3 раза. Это невозможно, особенно при существующих инфляционных процессах.

В Новосибирске на строительном рынке эксперт наблюдает рост доли сделок с рассрочкой.

— Девелоперы используют этот инструмент, чтобы продавать жилье и вести строительство. Они стараются идти навстречу людям, у которых есть средства от продажи предыдущей квартиры. Ключевая нагрузка сегодня ложится на банки, так как им в любом случае придется финансировать начатые проекты и надеяться, что они будут закончены, — комментирует Федорченко.

Он также развеял иллюзию по поводу больших денег, накопленных застройщиками.

— Да, в предыдущие годы застройщики зарабатывали неплохо, но они вкладывали эти деньги в новые проекты, в земельные участки, которые очень сильно подорожали. Свободные средства есть у единиц. Именно поэтому мы видим, что на рынке начали появляться объявления о продаже участков от застройщиков. Но в целом проблему рынка это не решит, — уверен эксперт.

По его словам, рынка жилья сегодня ни в Новосибирской области, ни в России в целом нет.

— Рынок подразумевает определенный баланс спроса и предложения. При существующих темпах продаж реализация жилья во многих регионах России у застройщика займет 7 лет, вместо 2, как было ранее. За это время девелопер разорится на выплате процентов по банковским кредитам. Кроме того, никто из покупателей жилья столько времени не будет ждать сдачи объекта, — уверен Максим Федорченко. — Даже если будут запущены какие-то меры поддержки для застройщиков, ситуацию это не изменит. Проблема не со стороны бизнеса, а в том, что граждане лишены возможности покупать жилье. На мой взгляд, нужно льготировать ипотеку, делать ее доступной для определенных целевых групп, регулировать уровень спроса, чтобы он не приводил к росту цен. Пока эта система не появится, говорить о наличии в РФ рынка жилья можно с большой натяжкой.

Управляющий директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун рассказал, что на предприятия, которые производят цемент для строительной отрасли, наибольшее влияние в 2024 году также оказало сворачивание программы льготной ипотеки и рост ставки ЦБ РФ до 21%, а в перспективе ― до 23%.

— Это привело к падению продаж новостроек и снижению выдачи ипотечных кредитов, — подчеркнул Скакун.

Кроме того, он отметил существенное ухудшение работы АО «РЖД», увеличение сроков оборачиваемости подвижного ЖД состава.

— В связи с этим с июня 2024 года отмечаем снижение потребления цемента в Сибирском федеральном округе, который до этого на протяжении 13 месяцев показывал рост. Российский рынок также начал снижаться с июня 2024-го, возобновил рост в сентябре, но с ноября фиксируем падение емкости, — констатировал эксперт.

К позитивным трендам Максим Федорченко отнес тот факт, что механизм КРТ начал эффективно работать и приносить первые плоды.

— Ранее вокруг КРТ было много разговоров. Сейчас в регионе запущено много проектов, которые выглядят достаточно эффективными. Так ли это — покажет время, потому что на их реализацию требуется не один год, — пояснил эксперт.

АПК. Реакция запаздывает

В отрасли АПК, по мнению экс-министра сельского хозяйства Новосибирской области, экс-директора по развитию ГК «Горкунов» Василия Пронькина, наиболее значимым событием для аграриев в 2024 году стали погодные условия, которые привели к введению в регионе режима ЧС и наложили отпечаток как на деятельность сельхозпредприятий в растениеводстве, так и в животноводстве. Прежде всего это сказалось на качестве продукции и сбросе поголовья, в основном КРС.

— На форуме, недавно прошедшем в Новосибирской области, обсуждались вопросы сельского хозяйства, в частности качества урожая, где министр сельского хозяйства региона отметил, что в урожае 2024 года у нас всего 12% пшеницы третьего класса. Это говорит о том, что цены на зерно в этом сезоне не будет. Погодные условия привели у тому, что у аграриев проблема с кормами, деньгами, и никаких списаний по кредитам в связи со сложными погодными условиями не будет. Но даже если сельхозпроизводители что-то спишут, то убытки им никто не возместит, так как агрострахование в регионе не работает. В такой ситуации для выживания аграрии начали резать скот. На мой взгляд, сокращение поголовья КРС в перспективе имеет серьезные последствия как для экономики селян, так и для самообеспечении области продовольствием. Это также больно ударит по рабочим местам на селе и приведет к дальнейшему оттоку населения из сельской местности, — отметил эксперт.

Пронькин напомнил, что еще несколько лет назад, когда он работал в органах власти, в 800 селах области не было работодателя. Сейчас эта ситуация с большой долей вероятности ухудшится, так как многие сельскохозяйственные предприятия, которые обеспечивали работой 60% населения в деревнях, лишаются животноводства.

Эксперт считает, что неудачи для отрасли АПК в 2024 году также связаны с неправильной реакцией со стороны руководства областного и федерального Минсельхоза.

— Первый звоночек был в конце 2023 года, когда с прилавков пропали куриные яйца и мясо. Второй звоночек прозвенел в 2024 году, когда начало дорожать сливочное масло. Заявления о том, что «люди стали больше потреблять в пищу эти продукты», я считаю глупостью. Куда более вероятное объяснение роста цен — сокращение поголовья птицы, а также КРС в Новосибирской области. На этом фоне запоздалая реакция органов власти может привести к тому, что в 2025-м ситуация с наличием на прилавках продуктов и ценами на них ухудшится и станет еще более напряженной. Могут возникнуть вопросы с обеспечением Новосибирской области продукцией АПК, — не исключает Василий Пронькин.

Авто. Удовлетворен опережающий спрос

Тренды авторынка эксперты отрасли обозначили на ежегодном форуме Analytic Day, который проводило агентство «АВТОСТАТ».

Рост доли SUV, которая составляет около 70% за счет роста продаж китайских моделей. Средняя цена на новые автомобили превысила 3 млн рублей, а финансовая емкость рынка впервые достигла 5 трлн рублей.

В целом импорт автомобилей растет, доля альтернативного — падает.

Резкий рост (в несколько раз) продаж гибридных автомобилей и трансформация дилерских сетей, пик которой пришелся на второй-третий кварталы 2023 года.

Директор агентства Сергей Целиков и исполнительный директор Сергей Удалов отметили, что в последний месяц осени российский рынок новых легковых машин был поделен поровну между автомобилями, произведенными в стране, и теми, что были ввезены из-за рубежа. На долю машин отечественных марок в ноябре 2024 года пришлись 36% от общего объема реализации. Еще 14% — это доля иномарок российской сборки. Остальные 50% ноябрьских продаж — это автомобили, которые были ввезены в Россию из других стран. При этом 41% относится к официальному импорту, а 9% — к альтернативному (параллельному). Львиная доля ввоза в настоящее время приходится на Китай.

— В уходящем году будет удовлетворен не только отложенный, но в определенной степени и опережающий спрос, — констатируют аналитики «АВТОСТАТ».

В базовом прогнозе продажи новых легковых автомобилей упадут на 10% по сравнению с 2024 годом и составят 1,43 млн автомобилей. Легкий коммерческий транспорт завершит год с результатом 118 тысяч проданных машин (+5%), а грузовиков будет реализовано 117 тысяч штук (-6%).

Ритейл уходит в онлайн

Руководитель направления по работе с ритейлерами Сибири и Дальнего Востока «Нильсен» Мария Гаранина обозначила ключевые тренды, актуальные для ритейла в 2024 году (Из выступления на Бизнес-клубе НГУЭУ. ― Ред.).

Рационализация. 60% потребителей говорят о том, что предпринимают определенные действия по оптимизации бюджета. Чаще всего это составление списка покупок.

— Несмотря на списки, покупатели чаще всего все равно берут больше. Когда мы оказываемся в магазине, то идем по определенной траектории, которую нам выстроил ритейлер, и обязательно берем что-то дополнительное, например то, о чем вспомнили по ходу, или то, что понравилось. В онлайн-канале включается так называемая персонализация. И чем эффективнее у ритейлера технологичность маркетинга, тем больше он нам предлагает наиболее релевантных предложений для нас ― и тем больше шансов, что мы это возьмем, — констатирует Гаранина.

По ее словам, к концу 2024 года, по данным «Нильсена», 15,8% рынка продуктов питания и ТНП составляют онлайн-продажи. Относительно 2023-го спрос вырос на 7,3% как в денежном выражении, так и в количественном. Драйверами роста рынка в 2024 году являются корма для животных.

— Мы видим сокращение рождаемости и рост числа домашних животных, это стало базисом для целой индустрии. Для животных появляются новые коллекции одежды, обуви, новые линейки продуктов питания и т.д., — комментирует эксперт.

Цифровизация отрасли. Доля интернет-пользователей в России, по данным ВЦИОМ, составляет 90,4%. Из них активные пользователи социальных сетей — 73,5%. 50% совершают покупки онлайн. 25,1% — это пользователи, входящие в интернет через смартфон.

Тренд на технологичность и кастомизацию отрасли.

— Это актуально, когда потребитель выбирает товар по определенным критериям. Например, он не должен содержать глютен, и сервис позволяет их сегментировать, — комментирует Гаранина.

Региональная специфика.

— Сегодня ритейлу нужны производственные предприятия, чтобы закрывать запросы потребителей. При этом зачастую потребителю не нужен продукт со сроками годности 50-60 дней. Речь идет о сроках годности 2-3 дня, а это только местный, локальный продукт, — поясняет Мария Гаранина.

Поколенческие особенности потребления существенно отличаются. При этом данью моде является готовая еда, которая в покупательской корзине может занимать существенную долю.

— Современный подход к покупательской миссии: быстро позавтракать, пообедать, покормить свою семью и не тратить время на готовку, ― говорит Мария Гаранина.

Новые категории товаров. Большинство покупателей любят экспериментировать.

Внимание к себе.

— Покупатель сегодня любит себя, любит наряжаться. Если вы проследите, какое количество времени реальный покупатель работает и сидит в социальных сетях, развлекается, ищет что-то интересное для себя на маркетплейсах, то распределение будет не в пользу работы, — добавляет аналитик.

Оплата в рассрочку.

— Многие покупатели сегодня не могут оплачивать большие суммы сразу, поэтому у многих компаний появились оплаты долями, частями (банковская рассрочка), и потребители этим сервисом активно пользуются. При этом, когда потребитель постоянно выдергивает деньги из своего кошелька, в какой-то момент средств на потребление у него не остается. Здесь возникает еще один тренд — красные ценники. Но если раньше потребитель хотел и искал «промо», то сейчас он хочет низкую цену каждый день, — говорит Гаранина. — Клиент хочет сервис, мы его к этому приучили, в том числе к доставке. Некоторые покупатели уже забыли, когда заходили в офлайн-магазины, в офлайне некому работать на кассах. Доставка оттягивает на себя кадры из других сегментов экономики.

Большие упаковки. Покупатель хочет экономить и берет товары в больших упаковках. Мы видим это в кондиционерах, в гелях, в чистящих средствах.

Рост спроса на перекусы. В этой категории обычно представлено много новинок, в том числе самых успешных.

HoReCa. «Горшочек, не вари»

Наталья Ильина, создатель, владелец ресторана «Библиотека», ресторанный консультант, одним из самых быстрорастущих трендов называет тот факт, что все больше людей, не имеющих отношения к общепиту, пытаются открывать заведения. Причем не просто небольшие кафе, а практически рестораны.

— Этот тренд есть всегда, но сейчас он как-то особенно часто проявляется. Это не плохо и не хорошо, но для рестораторов это дополнительное напряжение, так как рынок размывается, с него уходят трудовые резервы (а их и так немного), и уходят они к непрофессионалам, которые, возможно, скоро закроются. Но это тоже этап развития рынка, поэтому это нормально, — констатирует Ильина.

Еще один тренд — в общепите Новосибирска продолжается развитие сетевых проектов.

— Если говорить о кухне, то я бы выделила рост интереса к грузинской кухне. Объяснить это я не могу. С трудом верится, что у нас так много любителей грузинской кухни. Каждый раз, когда в Новосибирске открывается новая «грузинка», мне так и хочется сказать: «Горшочек, не вари», а он все варит и варит, — иронизирует Наталья Ильина.

Очень важным трендом для общепита в целом в России является тренд на развитие персонала, причем не на словах, а на деле. Это объясняется тем, что рынок труда в отрасли на данный момент — это не рынок работодателей, а рынок кандидатов.

— На первый план выходит вопрос: а зачем кандидату работать именно в вашем заведении? Привлечь сотрудников только деньгами невозможно. Это соревнование не может быть бесконечным. Мы наблюдаем, что молодые люди сегодня выбирают комфорт на работе и особенно в человеческих взаимоотношениях. В таких условиях они работают по максимуму, стремятся к развитию и не поведутся на увеличение часовой ставки, так как понимают, что могут потерять, — комментирует Ильина.

По ее словам, в 2025 году эти тренды сохранятся и усилятся многократно. Наталья Ильина не исключает, что в будущем году в Новосибирске закроются многие уже существующие и кажущиеся популярными бренды.

Анастасия Спирина, сооснователь траттории «Тесту место» и гастробара Poke Top, также отмечает, что 2024 год был непростым для всего ресторанного рынка, так как произошло резкое повышение фонда оплаты труда, что сильно повлияло на экономическую модель бизнеса. Кроме того, идет большой рост цен на сырье.

Серьезным испытанием для рестораторов стало изменение налоговой модели бизнеса — налоговики перешли на отраслевой подход к оценке деятельности участников рынка.

— Но если смотреть оптимистично, то мы живем в постоянно меняющемся рынке. Предприниматель — это человек, который должен быть готов к разным рискам и готов уметь с ними работать. Если та же налоговая реформа действительно тщательно отработана и продумана, то она может в конечном итоге не повлиять на эффективность бизнеса общепита. Надеюсь, что мы справимся со всеми этими сложностями, — говорит Анастасия Спирина.

По ее наблюдению, к трендам 2024 года можно отнести повышение грамотности потребителей, которые более глубоко разбираются в качестве ресторанных блюд и напитков, с интересом посещают мастер-классы и концептуальные ужины.

Средний чек в ресторанном рынке в 2024 году вырос минимум на 15%.

— Помимо грузинской кухни, я также вижу тренд на азиатскую кухню. Кроме того, появилось новое, на мой взгляд, интересное направление — итамеши. К нам это пришло из Японии, уже распространяется по России — констатирует Анастасия Спирина.

Логистика. Проблемы и возможности

В логистике наиболее значимым событием 2024 года Вячеслав Трунаев, президент Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков (СААП), считает специальную военную операцию. По его словам, СВО сейчас влияет на все в стране, в том числе и на обеспеченность предприятий кадрами.

— Некоторые сотрудники транспортных компаний уходят на СВО добровольцами служить по контракту. И хотя зарплаты в транспортной сфере в последние годы сильно выросли, все равно водителей катастрофически не хватает. В ряде компаний дефицит водителей достигает 30%, — подчеркнул эксперт.

Еще одно значимое для отрасли событие — правительство России услышало предложения перевозчиков и отказалось требовать от перевозчиков опасных грузов свидетельства об утверждении типа цистерны.

— Такие свидетельства негде получить. Из-за нелепого требования чиновников под угрозой срыва оказался бы завоз топлива на АЗС. Корень проблемы в том, что в последние годы внутрироссийская транспортировка опасных грузов осуществляется в соответствии с требованиями Соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ). Соглашение мы подписали, но структуры, которые выдавали бы соответствующие лицензии, до сих пор не созданы, — комментирует Вячеслав Трунаев.

По его словам, за выезд на маршрут транспортного средства без свидетельства ДОПОГ перевозчик может получить штраф от ГИБДД на сумму до 400 тысяч рублей, а само транспортное средство будет направлено на штрафстоянку до устранения причин задержания. К концу февраля 2024 года ситуация на данном рынке накалилась до предела.

— К счастью, правительство прислушалось к доводам перевозчиков и 29 февраля 2024 года своим постановлением разрешило ГИБДД до 1 сентября 2025 года не требовать от перевозчиков опасных грузов свидетельства об утверждении типа цистерны. Посмотрим, что будет в сентябре. Не хочется думать, что ситуация повторится. На мой взгляд, для решения проблемы надо отказаться от применения требований ДОПОГ при осуществлении внутрироссийских перевозок и вернуться к отечественным нормативным документам — действовавшим ранее Правилам перевозки опасных грузов автомобильным транспортом, — говорит собеседник редакции.

Негативным событием уходящего года Трунаев назвал рост числа жалоб на некорректную работу автоматических пунктов весогабаритного контроля в разных регионах страны. Штрафы за перегруз, зафиксированный автоматическими весами, начинаются от 150 тысяч рублей и могут достигать 500 тысяч рублей. Оспорить их, а тем более вернуть деньги за несправедливо взысканный штраф, практически нереально.

— Сотни перевозчиков со всей страны (в том числе и транспортные компании – члены нашей ассоциации) столкнулись, например, с некорректной работой оборудования АПВГК на автодороге «Шадринск – Ялуторовск» в Курганской области. Около 500 компаний оспаривают в судах штрафы за «перегруз», выявленный данным АПВГК. Сбой в работе его оборудования произошел еще в сентябре 2023 года. Но постановления о штрафах приходят перевозчикам не сразу, процедура судебного оспаривания тоже не быстрая — в общем, спор с владельцем курганского АПВГК длился весь 2024 год, — рассказывает Вячеслав Трунаев. — Я думаю, что у перевозчиков должна появиться возможность проверить на контрольных весах результаты взвешивания на АПВГК. Для начала такие контрольные весы можно было бы разместить хотя бы в крупных городах вдоль федеральной трассы с Запада на Восток. Результаты контрольного взвешивания должны иметь юридическую силу при возникновении судебных споров.

Президент Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири (СТЭЛС) Сергей Максимов к наиболее важным для отрасли трендам 2024 года отнес продолжение процесса разворота логистики на Восток, который в 2024 году уточнился — разворот логистики на Восток и Юг.

— Это связь с дружественными нам странами Юго-Восточной Азии, прежде всего с Китаем, а также со странами глобального Юга, в том числе Индией, Ираном, ОАЭ, странами Африки. Важно отметить, что это характерно не только для регионов Центральной России и Урала, но и сибирских регионов. Мы видим рост перевозок не только в Восточном, но и в Южном направлении, активное включение сибирских регионов в транспортный коридор «Север – Юг», — поясняет Максимов.

Еще одно важное событие — это модернизация восточной части Транссиба и БАМа. По его словам, ситуация на Восточном железнодорожном полигоне по-прежнему напряженная, проблемы с пропускной и провозной способностью существуют, но одновременно идет и развитие данного направления, рост пропускных возможностей.

Кроме того, по данным Максимова, в 2024 году наблюдается значительный прирост объема торгового партнерства с Индией, идет проработка нового маршрута выхода в страны Азии – через город Термез (Узбекистан). Несколько компаний сегодня уже формируют ускоренные поезда Новосибирск – Китай через Достык (Казахстан). Идет формирование почтово-багажного поезда Новосибирск – Урумчи – Новосибирск.

— Вокруг Новосибирска в радиусе 750 км сегодня живут 13 млн человек, и все они обслуживаются инфраструктурой новосибирского транспортного узла. Эти показатели коррелируют с количеством складов — 1 млн 626 тысяч кв. м складов. За последние 5 лет прирост объема складов составил 75%, на ближайшие годы этот темп планируется сохранить, — комментирует собеседник Infopro54. — По поручению губернатора продолжается наращивание объемов контейнеризации — с 2018 года рост объемов перевозки грузов в контейнерах вырос с 4,2% до 9,7%. Планируется, что к 2028 году эта доля превысит 15%.

ВЭД. Ставка на расширение географии

Вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ», координатор региональных отделений в СФО, генеральный директор АО «Новосибирскхлебопродукт», председатель Комиссии по развитию зернового комплекса «ОПОРЫ РОССИИ», координатор региональных отделений «ОПОРЫ РОССИИ» по Сибирскому федеральному округу, генеральный директор ООО «Новосибирскхлебопродукт» Сергей Соколов к ключевым результатам развития региона с точки зрения внешнеэкономической деятельности относит новую географию экспорта.

— Сегодня важно не только делать объемные и маржинальные показатели, но и расставлять новые точки в экспорте в связи с тем, что у нас есть колебания со способами оплаты, с получением средств. Сегодня всегда должна быть подстраховка в виде какой-то новой страны, — сообщил Соколов.

Второй ключевой тренд — адаптация к системе поступления платежей.

— В 2024 году участники ВЭД начали всерьез воспринимать перспективу расчетов криптовалютой и бартерных расчетов. Думаю, что ранее было бы даже невозможно представить, как это работает. Мы пока не пробовали, но готовим эту инфраструктуру для своей деятельности, — добавил Соколов.

Кроме того, он констатировал, что так называемые недружественные страны в рамках продовольственных поставок не теряют интерес к России и даже больше того ― они его поддерживают, несмотря на все «окрики вашингтонского обкома».

Кадры. Жизнь только для себя

Отдельно все опрошенные Infopro54 эксперты выделили ситуацию с кадрами.

Советник по линии развития цифровизации вице-мэра, руководитель комитета по информационным технологиям Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ», председатель Общественного совета при Министерстве цифрового развития и связи Новосибирской области Руслан Копцев отметил, что как человек, много работающий с сотрудниками в качестве управленца, видит, насколько сильно в обществе поменялась культура.

— Если ранее люди думали не только о себе, но и о какой-то пользе обществу, о том, что они живут в государстве, которому тоже нужно отдавать какое-то время, силы, то сейчас в культурном коде молодежи часто заложена «жизнь только для себя» ― со всеми вытекающими для работодателей и государства последствиями. Людям, которые приходят на работу, чаще всего вообще плевать, что будет с компанией, с бизнесом. Судя по комментариям компаний малого, среднего и крупного бизнеса, средний «срок жизни» молодых специалистов в конкретной организации сегодня исчисляется не годами, а месяцами. Если эту культуру не поменять, то вопрос с дефицитом кадров не решится, — уверен Копцев. — Кроме того, безответственность персонала связана с тем, что люди знают: если они сегодня уйдут, то завтра спокойно найдут другую работу. Они не будут держаться за компанию и работодателя. Сомневаюсь, что в ближайшее время будет увеличение рождаемости, поэтому к решению проблемы нужно подходить комплексно.

Очень сильное влияние на кадровый рынок, по его оценке, оказала «дистанционка». В каком-то бизнесе она позволила увеличить эффективность, но ее нельзя назвать панацеей.

— Если говорить про ИТ-сектор, то раньше был тренд на переток специалистов на ПМЖ в Москву, в Питер. Сейчас специалисты устраиваются в федеральную компанию, но остаются жить в своем городе, работая дистанционно. Соответственно, их чистая доходность становится больше: сравните московские зарплаты в 300-400 тысяч рублей и сибирские в 100 тысяч и затраты на жизнь в этих городах, — комментирует Руслан Копцев.

Говоря о кадрах, он также обратил внимание на ситуацию со сменой парадигмы ведения бизнеса: время сильно ускорилось, а многие люди нет. Остались в старых моделях.