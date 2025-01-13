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Названы самые эффективные застройщики Новосибирска

  • 13/01/2025, 11:00
Названы самые эффективные застройщики Новосибирска
В рейтингах оценивался объем текущего строительства и объем сданного жилья

На сайте Единого ресурса застройщиков опубликован список топовых застройщиков Новосибирска по объему текущего строительства, составленный по данным Единой информационной системы жилищного строительства.

На сегодняшний день в регионе выдано 320 разрешений на строительство трех с половиной миллионов квадратных метров жилья. Официально на территории области застройку ведут 150 компаний. Десять из них возглавили топ застройщиков Новосибирской области по объему текущего строительства. Так, на первом месте оказался ГК «Расцветай», следом идет ГК «Брусника» и замыкает тройку лидеров — ГК СМСС. На четвертой позиции разместился ГК «Первый строительный фонд», на пятой —  ГК «ВИРА ГРУПП», следом идет ГК «КПД-ГАЗСТРОЙ». «Энергомонтаж», ГК «СОЮЗ» группы «Эталон» и «Астон» закрывают десятку.

Если сравнивать показатели с 2024 годом, то из топа пропали СЗ «Дар», ГК SG Development и Группа «Мета». А группа «Эталон» и «Первый строительный фонд», напротив, вошли в десятку.

В топе застройщиков Новосибирской области по объему ввода жилья расстановка сил немного другая. Здесь за лидирующими ГК «Расцветай» (введено 123,5 тыс. кв. м.) и «Брусника» (77 тыс. кв. м.) следует ГК «КПД-ГАЗСТРОЙ» (72,5 тыс. кв. м). «Энергомонтаж» (60,7 тыс. кв. м.) в этом рейтинге занял четвертую строку, а ГК «ВИРА ГРУПП» (58,5 тыс. кв.м.)— пятую. Следом идут ГК «Дискус» (57,7 тыс. кв. м.), ГК «СОЮЗ» (54,5 тыс. кв. м.), ГК «Первый строительный фонд» (44,6 тыс. кв. м.), фонд защиты участников долевого строительства НСО (37,8 тыс. кв. м.) и группа «Мета» (37,8 тыс. кв. м.).

Таким образом, в 2024 году этот топ покинули «Жилищная инициатива» и «Холдинг СДС», ГК «Дискус», и «Группа Мета» снизили показатели, а ГК «Расцветай» и «Брусника», наоборот, подняли.

По потребительским характеристикам лидерами оказались «Брусника», ГК «Страна Девеломпент», «Стрижи», СК «Сибирьинвест» и ГК «КПД-ГАЗСТРОЙ».

Ранее редакция сообщала о том, что в 2025 году разрыв цен на новостройки и вторичку в Новосибирске будет сокращаться. 

Фото Infopro54, автор: Маргарита Романова.

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : рейтинг новостройки Новосибирска застройщики Новосибирска


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