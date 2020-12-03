«ТрансКонтейнер» вложит в терминал «Клещиха» около 1 млрд рублей

— За 10 лет мы сделали большой эволюционный скачок в развитии нашего терминала на Клещихе. Начав с мощности в 100 тысяч ДФЭ (Двадцатифутовый эквивалент, англ. TEU. — Ред.), мы увеличили ее в два раза, создали первый в России интеллектуальный контейнерный терминал. В рамках программы создания транспортно-логистических центров (ТЛЦ) планируем инвестировать около 1 млрд рублей в терминал и увеличить его мощность еще в два раза — до 395-400 тысяч ДФЭ, — констатировал в ходе Международной транспортно-логистической конференции «PRO//Движение. Сибирь» директор, первый вице-президент ПАО «ТрансКонтейнер» Виктор Марков.

Детали модернизации терминального комплекса в Новосибирске спикер не уточнил.

По его прогнозам, в 2020 году объем перевозок «ТрансКонтейнера» в Западной Сибири вырастет на 25-27% к уровню прошлого года. А в целом на новосибирском транспортном узле — на 20%, до 437 ДФЭ.

— Суммарная мощность терминалов в регионе составляет 500-505 тысяч ДФЭ, то есть уже сегодня загрузка терминальной мощности в регионе приближается к 90%, — констатирует Марков.

В такой ситуации, по его словам, дальнейшее развитие невозможно без синергии с другими участниками рынка.

— Клиентская база расширяется, мы контейнеризируем все новые и новые грузы. И это является основным драйвером роста рынка. Потребности клиентов меняются, мы должны под них подстраиваться, — резюмировал он.

Напомним, в августе нынешнего года стало известно, что два ТЛЦ в Новосибирске одобрены на федеральном уровне. Для создания одного из них было заключено соглашение о взаимодействии между Минтрансом России, правительством Новосибирской области, ОАО «РЖД» и ПАО «ТрансКонтейнер». В официальном сообщении говорилось, что речь идет о создании узлового грузового мультимодального транспортно-логистического центра — в районе станции Клещиха, а также подчеркивалось, что объект отвечает ключевым проектным параметрам, заложенным в генеральную схему развития сети ТЛЦ. Аналогичное соглашение было подписано по созданию центра в районе станции ЧИК с ООО «Новосибирский транспортный терминал».

— Новосибирская область занимает ключевое место в доставке грузов с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении, а также грузов из Китая, — сообщил федеральный Минтранс. — Формирование в регионе двух ТЛЦ создаст основу для снижения уровня логистических издержек в экономике, повышения эффективности транспортной системы и конкурентоспособности национальных производителей, реализации экспортного и транзитного потенциала страны.

ПАО «ТрансКонтейнер» является один из трех ключевых игроков рынка контейнерных перевозок, локализованных в Новосибирской области. Также представлено в Омске и Барнауле.

Фото с сайта Минтранса РФ