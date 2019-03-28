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Новосибирск получит 5,8 млрд рублей на «Умный город»

Из них 1,8 млрд – это частные инвестиции.
  • 28/03/2019, 18:48
Новосибирск получит 5,8 млрд рублей на «Умный город»

Минстрой России, правительство Новосибирской области и мэрия Новосибирска подпишут трехстороннее соглашение, предусматривающее привлечение инвестиций – более пяти миллиардов рублей – на реализацию федерального проекта «Умный город» в 2020-2024 годах, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

— Мы завоевали право участвовать в пилотном проекте «Умный город», который предполагает создание ряда цифровых площадок в городе Новосибирске. В ближайшее время будет подписано трёхстороннее соглашение. В течение пяти лет, начиная с 2020 года, Новосибирск получит 5,8 млрд рублей на реализацию федерального проекта. Из них 1,8 млрд – это частные инвестиции, — отметил мэр Анатолий Локоть.

Минстрой РФ одобрил заявку о включении города Новосибирска в перечень пилотных муниципальных образований для участия в ведомственном проекте по цифровизации городского хозяйства «Умный город». Как подчеркнул мэр, теперь речь идёт не просто о реализации отдельных проектов, а о внедрении разработанной платформы «умного города».

— Мы ориентированы на внедрение «умных» технологий в существующую городскую инфраструктуру, а не на строительство отдельных замкнутых пространств, начинённых информационными технологиями. Для мэрии Новосибирска очень важна задача – внедрять в городское управление информационные платформы, позволяющие контролировать муниципальные объекты, управлять ими, — заявлял ранее начальник департамента промышленности, инновации и предпринимательства мэрии Александр Люлько.

Федеральный проект «Умный город» нацелен на внедрение в российские города «умных» систем ЖКХ, комфортной и безопасной городской среды, цифровизацию, создание инновационной инфраструктуры. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подчеркнул, что первым шагом станет внедрение цифровых платформ и сервисов по вовлечению горожан в управление городскими процессами.

— Нужно начинать с обращений граждан. В планах – создать сервисы, на которых новосибирцы смогут оставлять свои сообщения (в том числе телефонные) и отслеживать, контролировать их исполнение. Важно, чтобы у горожан была возможность принимать  участие в рейтинговых голосованиях по реализации мероприятий в сфере городского хозяйства, получать информацию о планах городской власти и активно участвовать в их формировании, — пояснил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Фото: Евгения Серёгина

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