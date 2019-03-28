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«Тойота Центр Кемерово» победил в номинации «Рекомендация клиентов»

Новосибирский дилер Toyota не попал ни в одну из номинаций лучших дилеров компании.
  • 28/03/2019, 18:41
Автор: Михаил Фишер
«Тойота Центр Кемерово»

В Москве состоялась 5-я ежегодная церемония награждения лучших официальных дилеров Тойота «Награда Президента». Всего в 8 номинациях наград удостоились 9 из 112 дилеров Тойота. В 2018 году лучшими в номинации «Рекомендация клиентов» были признаны дилеры Тойота — Тойота Центр Кемерово, Тойота Центр Тольятти и Тойота Центр Вологда.

— Выбор победителей в данной номинации производился на основании совокупного показателя, демонстрирующего высокий уровень клиентской удовлетворенности процессом продажи и сервисным обслуживанием, — сообщает пресс-центр ToyotaRussia.

Победители были определены на основании комплексной оценки всех областей бизнеса, которая учитывала эффективность процесса продаж, качество послепродажного обслуживания, квалификацию персонала, уровень удовлетворенности клиентов, бизнес-планирование и другие критерии.

Победителями в главной номинации «Лучший дилер» стали три дилера — Тойота Центр Тольятти, Тойота Центр Нижневартовск и Тойота Центр Орск.

«Награда президента» — это признание лучших дилеров сети Тойота по итогам прошедшего года. Ее вручает топ-менеджмент ООО «Тойота Мотор», а выбор победителей проводится на основании комплексной оценки основных областей ведения бизнеса: продаж новых автомобилей и автомобилей с пробегом, корпоративных продаж, сервисного обслуживания, работы с клиентами, финансового менеджмента и других. Тщательно оцениваются эффективность процесса и показатели продаж, качество послепродажного обслуживания, квалификация персонала, уровень удовлетворенности клиентов, бизнес-планирование и другие важные критерии.

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В Новосибирске официальным представителем марки является «Тойота Центр Новосибирск» (ООО «Автомир-54»). Напомним, что марка Toyota заняла 4 место в ТОП-10 по версии «Автостат» в рейтинге продаж новых автомобилей в Новосибирской области.  Марка попала в ТОП-10 преимущественно за счет продаж седана бизнес-класса Toyota Camry. Всего в Новосибирской области в 2018 году было продано 1600 автомобилей марки Toyota, что на 30,1% больше чем в 2017 году (1230 штуки).

Фото toyota.ru 

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