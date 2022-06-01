Частные перевозчики получили шанс сохранить рынок в Новосибирске?

Софинансирование обновления городского парка пассажирского транспорта в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» поменялось с 60% со стороны федералов и 40% от муниципалитета на полностью противоположное. Об этом сообщает депутат Светлана Каверзина по итогам расширенного заседания комиссии горсовета Новосибирска по городскому хозяйству, посвященного переводу общественного транспорта на социальный контракт.

В 2026 году количество маршруток на улицах Новосибирска сократится до минимума Даже если мы по конкурсу выиграем у Москвы новые троллейбусы по программе БКД — еще не факт, что мы их заберем, — пишет депутат на своей странице в соцсети. — Потому что раньше пропорции были: федералы оплачивают за новый транспорт 60%, город — 40%, а теперь федералы — 40%, город — 60%. Правила изменились. А денег в бюджете — фьють.

Как сообщила Каверзина в комментарии корреспонденту Infopro54, сколько конкретно в рублях будет стоить обновление транспортного парка — станет известно только по результатам конкурсных процедур.

В то же время о недостаточности финансирования транспортной реформы на протяжении длительного времени говорит коллега Каверзиной по депкорпусу Наталья Пинус.

— Чтобы реализовать то, что необходимо по федеральному закону, нужны огромные деньги, — сообщает Пинус. — В итоге дополнительные траты составят до 10 млрд в год к 2025 году. Таких денег никто не предусмотрел. Вряд ли стоит рассчитывать на выполнение должных мероприятий. А вот отменять маршрутки, убирать с маршрутов частников мэрия начала с легкостью.

Аналогичные вопросы депутат задавала еще на заседании «горхоза» в сентябре прошлого года, однако ответить на них оказалось некому — заявленный с докладом по данной теме чиновник находился на больничном, а его коллеги не владели соответствующей информацией.

— Нас на комиссию не приглашали, перевозчиков не слышала, чтоб звали, — говорит собеседник редакции.

Напомним, что о реформе общественного транспорта и его переводе на муниципальный контракт ранее высказывались и представители компаний-перевозчиков, отмечавшие ее слабые стороны. В то же время, как сообщила редакции председатель комиссии по пассажирским перевозкам «ОПОРЫ РОССИИ» Марина Ярцева, в ходе комиссии горсовета свои пожелания перевозчикам высказать не удалось.

Напомним, что по информации мэрии Новосибирска, в соответствии с ФЗ-220, разработана программа организации транспортного обслуживания населения. Приоритетные направления документов — формирование сети магистральных маршрутов с использованием подвижного состава большого класса, развитие внутри микрорайонов маршрутов с использованием автобусов большой вместимости, развитие транспортной инфраструктуры, а также окончание сроков действия договоров с перевозчиками. В период с 2022 по 2025 годы предполагается увеличение маршрутов по регулируемому тарифу и сокращение маршрутов по нерегулируемому тарифу (маршрутных такси). График перехода маршрутов по регулируемому тарифу на муниципальный контракт предусматривает поэтапное уменьшение долей действующих договоров и увеличение количества муниципальных контрактов.

Ранее редакция сообщала о конфликтной ситуации, которая возникла между одной из кикшеринговых компаний, работающих в Новосибирске, и мэрией города.