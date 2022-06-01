Частные перевозчики получили шанс сохранить рынок в Новосибирске?

Софинансирование обновления городского парка пассажирского транспорта в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» поменялось с 60% со стороны федералов и 40% от муниципалитета на полностью противоположное. Об этом сообщает депутат Светлана Каверзина по итогам расширенного заседания комиссии горсовета Новосибирска по городскому хозяйству, посвященного переводу общественного транспорта на социальный контракт.
Как сообщила Каверзина в комментарии корреспонденту Infopro54, сколько конкретно в рублях будет стоить обновление транспортного парка — станет известно только по результатам конкурсных процедур.
В то же время о недостаточности финансирования транспортной реформы на протяжении длительного времени говорит коллега Каверзиной по депкорпусу Наталья Пинус.
— Чтобы реализовать то, что необходимо по федеральному закону, нужны огромные деньги, — сообщает Пинус. — В итоге дополнительные траты составят до 10 млрд в год к 2025 году. Таких денег никто не предусмотрел. Вряд ли стоит рассчитывать на выполнение должных мероприятий. А вот отменять маршрутки, убирать с маршрутов частников мэрия начала с легкостью.
Аналогичные вопросы депутат задавала еще на заседании «горхоза» в сентябре прошлого года, однако ответить на них оказалось некому — заявленный с докладом по данной теме чиновник находился на больничном, а его коллеги не владели соответствующей информацией.
— Нас на комиссию не приглашали, перевозчиков не слышала, чтоб звали, — говорит собеседник редакции.
Напомним, что по информации мэрии Новосибирска, в соответствии с ФЗ-220, разработана программа организации транспортного обслуживания населения. Приоритетные направления документов — формирование сети магистральных маршрутов с использованием подвижного состава большого класса, развитие внутри микрорайонов маршрутов с использованием автобусов большой вместимости, развитие транспортной инфраструктуры, а также окончание сроков действия договоров с перевозчиками. В период с 2022 по 2025 годы предполагается увеличение маршрутов по регулируемому тарифу и сокращение маршрутов по нерегулируемому тарифу (маршрутных такси). График перехода маршрутов по регулируемому тарифу на муниципальный контракт предусматривает поэтапное уменьшение долей действующих договоров и увеличение количества муниципальных контрактов.
Ранее редакция сообщала о конфликтной ситуации, которая возникла между одной из кикшеринговых компаний, работающих в Новосибирске, и мэрией города.
Фото pixabay — Mimzy
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