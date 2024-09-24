Маленькие дети закрылись в квартире и прекратили выходить на связь в Новосибирске

Спасателям поступил вызов из Калининского района Новосибирска. Женщина проживающая на Красном проспекте сообщила, что в её квартире заперты двое детей — трёх и семи лет. Они не открывали ей дверь.

Однако, когда спасатели выдвинулись на место, вызов был отменён. Дети сами открыли дверь матери, как сообщается в сводке МАСС. Выяснилось, что с малышами не произошло ничего страшного — они просто крепко спали.

Спасатели призывают родителей не оставлять детей без присмотра. Если же необходимо выйти из дома, следует иметь при себе комплект ключей.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области пристав вывел пожилую женщину из горящего дома.