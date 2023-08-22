Власти НСО приобретут снегоуборочную технику для Новосибирска

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области и мэрия города Новосибирска подписали соглашение на приобретение снегоуборочной техники. Ее будут использовать для нормативного круглогодичного содержания территории «Сибирь-Арены». В рамках соглашения будут приобретены две комбинированные машины ДМК-70, два фронтальных ковшовых погрузчика со снегометателем ТЛ-155, три самосвала КАМАЗ 65115, грейдер ГС-18.05.20 и машина УКМ-2500М с комплектом круглогодичного содержания.

— Всего планируется приобретение 9 единиц техники. Она позволит содержать территорию «Сибирь-Арены» без отвлечения дополнительной техники с других районов города. Сумма субсидий из областного бюджета составила 78,7 млн рублей. Сейчас мэрией определяются сроки поставки техники, — сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.