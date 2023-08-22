Ростех представил на Технопроме в Новосибирске элементы перспективного двигателя для легких вертолетов

На стенде «Объединенной двигателестроительной корпорации» (входит в Госкорпорацию Ростех) на форуме «Технопром-2023» впервые представлен демонстратор гибридной силовой установки мощностью 500 кВт. В основе проекта лежит перспективный двигатель ВК-650В для легких вертолетов, сообщила пресс-служба корпорации.

Демонстратор содержит основные функциональные элементы будущего изделия. Его сборка осуществлена в «ОДК-Климов». Все составные элементы — турбогенератор, электродвигатели, блоки силовой электроники электрических машин, аккумуляторная батарея и система автоматического управления установкой — уже изготовлены и поставлены кооперацией в Санкт-Петербург.

— Гибридные силовые установки – одно из ключевых направлений в рамках научно-технической стратегии ОДК, работа по которому ведется с 2020 года. В конце прошлого года предприятие успешно испытало демонстратор мощностью 100 кВт, что позволило нам подойти к целевому рубежу в 500 кВт. На международном форуме технологического развития «Технопром-2023» мы представляем полноразмерный демонстратор ГСУ на базе ВК-650, — отметил генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин.

В перспективе одной из платформ для применения гибридной силовой установки может стать летательный аппарат вертикального взлета с неподвижным крылом. Для подъема в воздух такого аппарата массой около 3 тонн будут применяться две ГСУ мощностью 500 кВт, что позволит транспортировать грузы весом до 500 кг.

В Ростехе поясняют, что гибридные силовые установки позволят уменьшить расход топлива, повысить экологичность, а также безопасность полетов, а также будут обладать повышенной маневренностью.

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