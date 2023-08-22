Сына алтайского депутата Бушкова, сбившего женщину в Новосибирске, оставили под стражей

Защита Александра Бушкова, который напротив театра «Глобус» в Новосибирске сбил женщину, обжаловала продление срока содержания под стражей. Об этом сообщает пресс-служба Дзержинского районного суда.

Александр Бушков является сыном экс-депутата заксобрания Алтайского края Николая Бушкова.

— В суд поступила апелляционная жалоба адвоката обвиняемого на данное постановление, которая в установленном законом порядке будет направлена в Новосибирский областной суд,— говорится в сообщении.

Ранее Бушкову продлили срок содержания под стражей до 14 октября.

Подсудимый обвиняется в нарушении правил дорожного движения повлекшее по неосторожности смерть человека.

Напомним, что 14 апреля в центре Новосибирска Александр Бушков за рулём Geely Tugella насмерть сбил 45-летнюю женщину-пешехода. ДТП произошло на пешеходном переходе.

Ранее редакция сообщала о том, что жительница Новосибирска погибла в ДТП на Алтае из-за собаки.