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Новосибирск снова планирует открыть авиасообщение с Минском

  • 10/03/2023, 12:49
Автор:
прямой рейс Новосибирск Минск
Поводом для переговоров может стать визит в Новосибирск официальной белорусской делегации.

В ходе будущего приёма белорусской делегации в Новосибирске, стороны намерены обсудить один из «долгоиграющих» вопросов – прямого сообщения Новосибирска с Республикой Беларусь. Об этом мэр Новосибирска Анатолий Локоть, сообщил, отвечая на вопросы радиослушателей в ходе прямого эфира на радио «Городская волна».

Один из вопросов нашего взаимодействия это решение транспортных проблем напрямую, не через Москву, без пересадок, говорит Анатолий Локоть. Мы и белорусская сторона поднимаем вопрос об авиационных перевозках. У нас есть отличный хаб   «Толмачёво». Прямой рейс был бы очень уместен. Над этим мы как раз работаем, во время официальных встреч постоянно проговариваем эту проблему. Надеюсь, что она всё-таки будет решена.

По словам главы города, очередным поводом снова поднять данный вопрос станет проведение в Новосибирске выставки-ярмарки товаров белорусских производителей, с инициативой которой выступила белорусская сторона, а также с приездом в Новосибирск официальной белорусской делегации. Такие ярмарки ранее периодически проводились в Новосибирске, однако в связи с «коронавирусными» событиями последних лет эта практика была поставлена на «паузу».

Мы с Минском побратимы, напоминает мэр. Наши взаимоотношения хорошо развиваются, мы давно сотрудничаем. Есть предложения со стороны белорусов. Они говорят, что возможен приезд к нам официальных лиц. Предлагают под эти приезды провести выставку-ярмарку белорусских товаров. Пока о конкретике говорить не буду, потому что здесь ещё много неизвестных, пусть всё устоится. Во всяком случае, это очень серьёзное предложение, согласитесь.

В настоящее время, по информации с сайтов продажи авиабилетов, перелёты из Новосибирска в Минск осуществляются с пересадкой, продолжительность пути составляет от 8 часов 40 минут до 1 дня, 15 часов. Стоимость авиабилета в один конец для взрослого пассажира – от 6,7 до 15,7 тыс руб.

Напомним, с 2012 до 2014 года белорусская авиакомпания «Белавиа» работала на авианаправлении Минск – Новосибирск, однако из-за низкой востребованности авиарейса среди пассажиров, полёты были отменены в январе 2014. О возобновлении заговорили в 2016 году, в мае 2018 года авиакомпания S7 запустила прямые еженедельные рейсы в Минск, а в июле сообщила об их прекращении. В компании поясняли, что это решение было принято из-за увеличения себестоимости перевозок.

 

Ранее редакция сообщала, как новосибирская авиакомпания нарастила своё присутствие на рынке перевозок.

Фото GensaGensa

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Рубрики : Власть Бизнес Транспорт ВЭД

Регионы: Новосибирск

Теги : прямой рейс Новосибирск Минск официальная делегация Белоруссии


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