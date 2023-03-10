Новосибирская область оказалась в числе лидеров по мужскому бесплодию

Новосибирская область стала одним из регионов-лидеров по мужскому бесплодию, пишет КП-Новосибирск со ссылкой на статистику за период с 2000 по 2018 годы журнала «Экспериментальная и клиническая урология».

— В СФО было зафиксировано 4722 случая мужского бесплодия, что составило 78,1 на 100 тыс. мужского населения, — говорится в исследовании.

Отмечается, что этот показатель несколько ниже среднероссийского, однако в некоторых регионах (респ. Хакасия, Новосибирская обл.) он равнялся 426,5 и 218,3

При этом в республике Алтай и республике Тыва зафиксирована крайне низкая заболеваемость: 7,2 и 8,6 соответственно, добавили аналитики.

Согласно исследовательским данным, в СФО показатель первичной заболеваемости на 100 тыс. мужского населения составил 39,1, превысив средне-российский уровень, равный 28,5. Наиболее высоким этот показатель был в республике Хакасия, где он составил 373,7.

Вместе с тем самая высокая заболеваемость бесплодием среди мужчин отмечена в Северо-Кавказском Федеральном округе, заключили эксперты.

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