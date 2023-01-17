S7 Airlines увеличила долю рынка до 17%

По итогам 2022 года доля S7 Airlines на российском рынке выросла до 17% (В 2019 году — 14%, в 2020 — 18%, в 2021 — 16%. — Ред.), а в отдельные месяцы прошлого года достигала 20%. В 2022 году S7 Airlines перевезла на собственных рейсах 16 032 816 путешественников. Об этом сообщает пресс-служба компании.

За прошедший год международными рейсами S7 Airlines воспользовалось более одного миллиона пассажиров. В основном это были полеты в Турцию, Таиланд, страны Средней Азии.

— Авиакомпания сфокусировалась на развитии региональных прямых маршрутов в облет Москвы: такой пассажиропоток в прошлом году составил 5,8 млн человек — на 22% больше, чем в позапрошлом году, — говорится в сообщении пресс-службы компании S7 Airlines

Сеть внутренних маршрутов выстроена на базе авиатранспортных узлов в Москве (Домодедово) и Новосибирске (Толмачёво). Из Новосибирска авиаперевозки увеличились на 21%, отметил Игорь Веретенников, директор по стратегии S7 Airlines.

Ранее стало известно, что по итогам 2022 года новосибирский аэропорт Толмачево обслужил 7,58 млн пассажиров, что является рекордным показателем, превышающим данные 2021 года на 12,2%. Об этом рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

Наиболее популярными в 2022 году направлениями на внутренних рейсах стали: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Красноярск, Иркутск, Владивосток, Хабаровск, Екатеринбург, Якутск и Благовещенск.

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