Новосибирск снова затопило после сильного ливня

После нескольких дней удушающей жары на Новосибирск обрушился ливень. Судя по видео и фото, которые жители выкладывают в соцсетях, сейчас в городе возникла новая проблема. В некоторых районах машины в буквальном смысле слова плавают потоках воды. На Плющихинском жилмассиве затопило остановки, дети переходят дорогу по колено в воде.

— 10 минут дождя и жилмассив утонул из-за отсутствия ливневки, — комментируют авторы видео.

Пассажирам одной из маршруток пришлось выталкивать ее из водного потока.

По данным АСТ54, потоп образовался на перекрёстке Курчатова и Мясниковой. А на улице Богдана Хмельницкого в Калининском районе автомобилям пришлось буквально плыть по течению.

На Северном объезде дождь был такой силы, что автомобилисты не видели ничего дальше метра за лобовым стеклом.

Новосибирцы пишут:

— Утонул проспект Дзержинского и улица Гоголя. — На Волочаевской чуть асфальт смыло. — Ливнёвки запустили так, что проще новый город отстроить чем эти ливнёвки восстановить. Просто жесть, как дороги уничтожаются.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура обязала мэрию Новосибирска оборудовать ливневками 11 улиц.