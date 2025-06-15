Новосибирск снова затопило после сильного ливня

После нескольких дней удушающей жары на Новосибирск обрушился ливень. Судя по видео и фото, которые жители выкладывают в соцсетях, сейчас в городе возникла новая проблема. В некоторых районах машины в буквальном смысле слова плавают потоках воды. На Плющихинском жилмассиве затопило остановки, дети переходят дорогу по колено в воде.
— 10 минут дождя и жилмассив утонул из-за отсутствия ливневки, — комментируют авторы видео.
Пассажирам одной из маршруток пришлось выталкивать ее из водного потока.
По данным АСТ54, потоп образовался на перекрёстке Курчатова и Мясниковой. А на улице Богдана Хмельницкого в Калининском районе автомобилям пришлось буквально плыть по течению.
На Северном объезде дождь был такой силы, что автомобилисты не видели ничего дальше метра за лобовым стеклом.
Новосибирцы пишут:
— Утонул проспект Дзержинского и улица Гоголя.
— На Волочаевской чуть асфальт смыло.
— Ливнёвки запустили так, что проще новый город отстроить чем эти ливнёвки восстановить. Просто жесть, как дороги уничтожаются.
Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура обязала мэрию Новосибирска оборудовать ливневками 11 улиц.
Фото из группы ВКонтакте Плющихинского жилмассива.
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