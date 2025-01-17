Новосибирск вошел в топ регионов по количеству онлайн-встреч в праздники

МТС Link, входящая в цифровую экосистему МТС, предоставила данные об использовании своей платформы на новогодние праздники. В прошедшие длинные выходные пользователи организовали на 59% больше онлайн-мероприятий, включая встречи и вебинары, по сравнению с прошлогодними новогодними праздниками. В числе лидеров по количеству онлайн-встреч традиционно оказались Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Новосибирская область замкнула топ-10.

Увеличение числа онлайн-встреч и вебинаров связано с заметным ростом числа пользователей отечественных видеоконференц-платформ в 2024 году, а также с увеличением количества выходных по сравнению с предыдущим годом.

Самым активным днем для совещаний и обучающих мероприятий стал 30 декабря, когда было проведено более 4000 онлайн-мероприятий, что в два раза превышает показатели аналогичного периода в 2023 году. В прошлом году наибольшее количество встреч пришлось на 8 января, однако в этом году активность пользователей снизилась на 17% в сравнении с тем же днем в 2024 году.

Настроение праздника на виртуальных встречах создавали маски и фоны. Участники примеряли оленьи рожки, наряды снеговиков, карнавальные маски около 20 000 раз.

Самым тихим днем прошедших праздников оказался 1 января, когда количество онлайн-мероприятий снизилось на 30% по сравнению с 31 декабря. В прошлом году ситуация была противоположной: в канун 2024 года было на 34% меньше вебинаров и встреч, чем 1 января 2024 года.

9 января 2025 года пользователи активно возвращались к рабочим задачам. В первый рабочий день нового года количество онлайн-встреч возросло на 58%, а вебинаров — на 20% по сравнению с последним рабочим днем 2024 года, 28 декабря.