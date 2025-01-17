Компании школьного концессионера переходят к правительству Новосибирской области

Компании, которые занимались строительством шести концессионных школ в Новосибирске, меняют собственника. По данным сервиса Контур.Фокус, с 28 декабря ООО «Школа На Николая Сотникова», ООО «Школа На Пролетарской» и ООО «Школа в Октябрьском Районе» на 100% принадлежат ООО «Наша школа». Конечными владельцами школьных подрядчиков являются АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской Области», которому принадлежит 95% в «Нашей школе» и АО «Корпорация развития Новосибирской Области» (5%).

Учредителями еще трех компаний — ООО «Школа в Кировском Районе», ООО «Школа На Спортивной», ООО «Школа в Ленинском Районе» — с середины декабря 2024 года является ООО «Сб Капитал». Ранее «Сб Капитал» также был собственником первых трех компаний, которые сейчас отошли Новосибирской области.

— Схема смены концессионера через выкуп долей позволила избежать долгих процедур расторжения старого контракта и конкурса на заключение нового. Теперь всё под всеобъемлющим контролем правительства, и на нём же полная ответственность за новую попытку реализации долгожданного проекта. Надзор государева ока остаётся недремлющим, и подчинённым областного прокурора Александра Бучмана без разницы, с кого спрашивать — с бизнесменов или с чиновников, — комментирует главный редактор «Центра деловой жизни» (ЦДЖ) Андрей Кузнецов.

Напомним, в конце декабря 2024 года стало известно, что определена организация, которая будет заниматься продолжением строительства концессионных школ в Новосибирске: ООО «Новая школа». Она была создана в ноябре. На итоговой пресс-конференции губернатор Андрей Травников отмечал, что есть намерение достроить школу своими силами, руками правительства Новосибирской области, без участия концессионера и действующего частного партнера.

Соглашение о строительстве школ в Новосибирске было заключено в 2021 году. Подрядчик должен был построить 6 школ на 5775 мест. По первоначальному соглашению строительство школ должно было стартовать в 2022 году. Срок реализации проекта — 15 лет. Капитальные затраты с НДС (на осень 2021 года) составляли около 8 млрд, из них на проектирование — 162 млн, на строительство — 6,4 млрд, на оснащение — 1,3 млрд. Стоимость, включая проектирование, — 72,3 тысячи рублей за кв. м (без оборудования).

На реализацию проекта из федерального и областного бюджетов были выделены 3,1 млрд рублей, которые освоены концессионером, отмечали в прокуратуре. Первоначально срок ввода объектов был февраль 2023 года. Позже он был передвинут на декабрь 2023 и вновь сорван.

В мае 2024 года глава инспекции Госстройнадзора сообщил, что концессионная школа на улице Николая Сотникова строится с нарушениями. Также в мае был задержан директор концессионера. Ущерб государству составил 3,1 млрд рублей, поясняла прокуратура. Общая строительная готовность объектов на тот момент составляла 18-22%.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура предъявила иски к компаниям, которые реализуют школьные концессии, на 2 млрд рублей.