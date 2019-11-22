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Новосибирск три дня побудет литературной столицей России

На литературный фестиваль в город приедут два почти классика, олицетворяющих неожиданные тренды российской книжности.
  • 22/11/2019, 20:38
Автор: Игорь Смольников
Новосибирск три дня побудет литературной столицей России
На фестивале «Белое пятно» дебютанты сетевого, неполиграфического уровня публичности — довольно большое сообщество.

В числе гостей литературного фестиваля «Белое пятно» (23–25 ноября) в этом году будут два литератора, ставшие персонификацией процессов, которых совершенно не ждали культурологи-пессимисты.

Почти классик — титул вообще очень интересный. Любому мероприятию, где такой человек гостит, он — статус-драйвер, маркер, лучшее украшение. С другой стороны, каждый посетитель такого события имеет шанс пообщаться с еще не «забронзовевшим» героем будущих учебников по литературе. Дабы потом говорить внукам: «Я ж его рядом, как тебя, видел!».

У фестиваля «Белое пятно», проводимого в Новосибирске уже 10 лет и в этот раз приуроченного к 90-летию Новосибирской областной библиотеки, в 2019-м будет 13 героев-спикеров, двое из которых — как раз почти классики. Речь об  Ольге Седаковой и Нине Дашевской. Первая олицетворяет тонусный всплеск русской поэзии, вторая — детскую литературу для 12–14-летних — жанровое поле, долго пустовавшее, точнее, засеянное сумбурно-случайным продуктом.

По коэффициенту мировой переводимости Ольга Седакова уже близка к Пастернаку и Бродскому —  литераторам, олицетворяющим русскую ритмизированную речь для германо-романского мира и Японии. Только в отличие от последних она жива, в добром здравии и в отличном творческом тонусе. И много чего может рассказать о  жизненной трассе «андерграунд восьмидесятых – литературный хит двухтысячных». К слову, сейчас нишу самиздата, материализованную в 80-х копировальной бумагой, машинкой «Ятрань» и ксероксом, заместил Рунет. Как дебютное пространство он весьма эффективен — настолько, что само понятие «самиздат» даже потеряло свой самобытный бесприютный романтизм. И на фестивале «Белое пятно» дебютанты сетевого, неполиграфического уровня публичности —  довольно большое сообщество. Их в ходе мастер-классов будут учить саморазвитию и продвижению литературы, для которых понятие «тираж» материально и референтно. А молодые, в свою очередь, будут раздумывать —  нужна им бумажная конвертация творческого «я» или «уже и не надо». Во всяком случае, спор «Файл или том?» не закрыт,  исчерпания темы не ожидается.

Нина Дашевская — второй мега-драйвер фестиваля — примечательна тем, что извлекла из прострации тонкий и ранимый сектор детской литературы — прозу для подростков. Для 12-14-летних. И в культурном пространстве, и в мире вообще эти граждане, пожалуй, одни из самых горемычных. С детьми они себя уже не отождествляют (хотите смертельно обидеть шестиклассника —  угостите «Растишкой», например), а мир «настоящих» взрослых им еще чужд, непонятен да и несимпатичен — поскольку отождествлен с училками, охранниками супермаркетов и уже (временно — на период пубертата) неавторитетными родителями. Вот для этого сообщества, очень подозрительного к панибратству и воспитательному тону, Нина Дашевская и создала свой литературный мир. Без ути-пути, без зачина «здравствуй, дружок», без дидактики, без панибратства и чернухи а-ля Гай-Германика. Дашевская — редкий детский автор, неуязвимый для эйджизма, — ее читают и взрослые, находя в этих текстах свое. Признание, к слову, тоже получено напрямую от аудитории — Нина Дашевская трижды получала премию «Книгуру», жюри которой состоит из детей «адресного» возраста.  В Новосибирске график ее встреч с читателями очень плотен и расписан на все три фестивальных дня — как весомое опровержение клише «Нынешние дети не читают».

Сметено клише и относительно невосприимчивости публики к поэзии. По наблюдениям Светланы Тарасовой, директора Областной научной библиотеки, интерес к поэзии очевиден как со стороны зрительского сообщества, так и у тех, для кого «Белое пятно» — пространство творческого самовоспитания и обмена вдохновением.

— С поэзией свою судьбу не боятся связывать многие молодые люди, —  отметила Светлана Тарасова в ходе анонсной пресс-коференции фестиваля. — Впрочем,  и с литературным трудом как таковым Например, на нынешнем фестивале Антон Метельков собирает интересную «площадку молодняка» — литературный семинар «Третья столица». Там секция прозы и секция поэзии представлены с равной яркостью. Мы по итогам предварительных опросов уже ощутили огромный интерес. Расчетная гостевая проходимость фестиваля — 2000 человек. Такова статистика предыдущих форумов. В этот раз ожидаем сходное число. Это и просто зрители, и участники мастер-классов. Молодежи в этом потоке очень много. Вопреки заклинаниям о нечитающем Z-поколении. Кроме того, авторитетные спикеры фестиваля —  Игорь Корниенко из Ангарска,  Вячеслав Ставецкий — тоже молодые люди, состоявшиеся на литературной ниве на глазах одного поколения. Практически такие же молодые, как и их аудитория.

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