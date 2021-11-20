Новосибирск в топ-3 городов России по развитию сети электрозаправок

По данным геосервиса 2ГИС, за последний год в российских городах количество общедоступных станций для зарядки электромобилей увеличилось на 68%. Тем не менее, количество таких точек остается относительно небольшим — 529 станций на 100 крупнейших городов страны, сообщает пресс-служба компании.

В топ-20 российских городов, где проще всего зарядить электромобиль, вошли 6 сибирских. На третьем месте Новосибирск — 32 заправки, на четвертом Красноярск — 27, на пятом Иркутск — 16. 9 заправок для электромобилей открыто в Омске, 6 в Кемерово и 4 в Барнауле.

В лидерах рейтинга Москва и Санкт-Петербург — 119 и 50 заправок соответственно.

— Востребованность точек зарядки электромобилей растёт, — констатируют эксперты 2ГИС. — Число обращений к зарядным станциям на картах сервиса выросло в три раза за последние два года.

Напомним, в Новосибирске сеть электрозаправок активно развивает АО «Новосибирскэнергосбыт». В 2021 году компания планировала установить в регионе 35 зарядных устройств такого типа. Минувшим летом владельцы электрокаров получили в Новосибирской области льготу по уплате транспортного налога.

По мнению экспертов, основным препятствием для массового распространения электрокаров является недостаточное количество станций зарядки. В компании прогнозируют активное развитие этой инфраструктуры в ближайшие годы.

По данным Банк авто, в 2020 году на всю Россию пришлось 6 тысяч проданных электрокаров, из них более 5 тысяч — с пробегом. По данным «Автостата», первенство в продажах новых автомобилей за Porsche Taycan, второе место занимает Audi E-Tron, третье -Jaguar I-PACE. К 2030 году минэкономразвития РФ рассчитывает, что количество электрокаров в стране вырастет до 1,4 млн руб, а количество портов электрической зарядки до 140 тысяч.