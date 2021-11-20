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Инноваторы готовы избавить новосибирцев от неприятных запахов

  • 20/11/2021, 11:00
Автор:
Новости Новосибирска
Но для этого им нужна карта источников «ароматов» и координирующий центр.

Компания ООО «Утокс», специализирующаяся на инженерных каталитических технологиях природоохранного назначения, работает над новыми концепциями очистки воздуха от вредных примесей. Об этом в беседе с корреспондентом Infopro54 рассказал директор компании, ведущий научный сотрудник Института катализа СО РАН, резидент Академпарка доктор технических наук Андрей Загоруйко в ходе пресс-тура в Академпарк.

—  Это еще не технология, а концепция, но уже сформулированная — процессы каталитической дезинфекции воздуха, —  сообщает Загоруйко. —  То есть мы давно можем очищать воздух от любой органики — сжигать органические соединения с образованием углекислого газа и воды. Любые вирусы и бактерии —  это тоже органические соединения, которые тоже можем превращать в углекислый газ и воду, причем все без исключения. У нас в этом смысле селективности нет: хоть вирус, хоть бактерия, хоть «муха залетела». Из этого устройства они смогут выйти только в виде углекислого газа и паров воды.

По словам руководителя «Утокс», не менее актуальной задачей для компании является решение одной из наболевших проблем на территории Новосибирской области, особенно областного центра, —  неприятных запахов, которые периодически настигают жителей города в разных районах, а гостей — еще в аэропорту «Толмачево». Однако для реализации этой задачи, по словам Андрея Загоруйко, помимо воплощения в жизнь данных научных разработок, необходима еще одна весомая составляющая — координирующее начало для проведения необходимых подготовительных мероприятий.

В частности, первое, что необходимо сделать, —  это разобраться с источниками запахов, в качестве которого могут выступать как сельхозпредприятия, так и стихийные свалки, и навозохранилища. Необходимо составить карту источников с подробным описанием состава и примесей, на основании которой можно разрабатывать стратегию решения задачи.

 Дальше уже наша работа  предложить технологию, — рассказывает руководитель компании.— Наша сила в том, что у нас хоть и есть готовые решения, но в случае чего мы можем разрабатывать технологии под нестандартные ситуации. Но в данной ситуации нет исходной картины. Наверное, в точности ее никто не знает в Новосибирске. Пока нет никого, кто бы взял эту ситуацию в одни руки, нет координационного начала со стороны тех, кто может принимать соответствующие решения и иметь какие-то ресурсы. Я не знаю, кто может сделать этот первый шаг: мэрия, обладминистрация или кто-то еще. Хотя задача очень амбициозная и сложная, ее решение, на мой взгляд, возможно на основе эффективного сотрудничества муниципальных властей, научных институтов СО РАН и инновационных компаний Новосибирска.

ООО «Утокс» зарегистрирована 7 февраля 2018 года. Основной вид деятельности — научные разработки в области естественных и технических наук. Потребители — сельское хозяйство, лакокрасочное производство мебельное производство, производство пищевых продуктов.

Фото: pixabay.com автор: pixundfertig

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Рубрики : Бизнес Технологии

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : экология неприятный запах инновации бизнес


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