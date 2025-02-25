В СГУПС прокомментировали ситуацию с липовыми дипломами

Недавно Новосибирская транспортная прокуратура обратилась в суд с требованием признать дипломы новосибирского СГУПСа недействительными. Согласно приговору Заельцовского районного суда, несколько бывших преподавателей вуза были признаны виновными в получении взяток.

— Между преподавателями вуза были достигнуты договоренности о совершении заведомо незаконных действий, выраженных в проставлении зачетов и положительных оценок на экзаменах по результатам промежуточной аттестации за деньги без фактической проверки качества знаний, — сообщили в районном суде.

В результате неправомерных действий преподавателей студентам были выставлены положительные оценки без фактической проверки знаний по предметам. Это стало основанием для допуска студентов к итоговой аттестации и последующей выдачи дипломов о высшем профессиональном образовании, отмечается в материалах суда

В ответ на запрос Infopro54 в университете сообщили, что руководство вуза получило информацию о возможных коррупционных действиях ряда преподавателей в 2020 году. Эти данные были переданы для проверки в управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Благодаря полученной информации, правоохранительные органы смогли успешно пресечь преступную деятельность преподавателей университета и посредника в этом, говорится в ответе, полученном редакцией.

— Расследование выявило ряд студентов, прошедших промежуточную аттестацию без соответствующей проверки знаний, то есть с нарушением Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Поскольку на момент вступления в законную силу обвинительных приговоров в отношении лиц, совершивших коррупционные преступления, этими студентами уже была пройдена государственная итоговая аттестация, они отчислены из университета в связи с завершением обучения, — говорится в сообщении вуза.

Как рассказала редакции пресс-служба учебного учреждения, подозреваемые в коррупции сейчас не работают в вузе, а результаты незаконных сессий аннулированы.

Ранее редакция сообщала о том, что в вузах Новосибирска по целевой квоте заполнено менее половины мест. Ключевая причина — работодатели и студенты не доверяют друг другу.