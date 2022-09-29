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Новосибирск вошел в тройку городов с самым дорогим фастфудом в стране

  • 29/09/2022, 14:55
Новосибирск вошел в тройку городов с самым дорогим фастфудом в стране
Средний чек на рынке фастфуда в августе 2022 года достиг 499 рублей.

Аналитический проект Tinkoff Data совместно с Тинькофф Бизнесом провел исследование рынка фастфуда в России в 2021-2022 гг. Аналитики исследовали транзакции в самых популярных сетях фастфуда: Burger King, KFC, McDonald’s и «Вкусно — и точка».

Новосибирск занял третье место среди крупных городов по величине среднего чека на фастфуд. В августе 2022 года он достиг 499 рублей (траты новосибирцев на фастфуд выросли на 11% за год). Дороже только в Москве и Санкт-Петербурге.

До марта 2022 года среди городов-миллионников лидерство по стране держал Сибирский федеральный округ с городами Красноярск, Новосибирск и Омск. Там сеть KFC занимала лидирующие позиции по тратам: 62% от трат во всех исследуемых заведениях фастфуда.

По совокупным тратам россиян «Вкусно — и точка» в августе 2022 года заняла лидирующую позицию среди популярных сетей фастфуда.

Несмотря на то что россияне стали ходить в рестораны реже, количество позиций в заказах за год не изменилось — по-прежнему 4-5 позиций из меню. Средний чек также не изменился и составил 891 рублей (878 рублей в августе 2021 года).

Чаще всего россияне посещают рестораны и заведения фастфуда в выходные дни — пик приходится на субботу. Начиная с воскресенья посещаемость фастфудов падает. Стоит обратить внимание, что по статистке посещают рестораны и фастфуд во второй половине дня. На вечернее время с 17:00 до 21:00 приходится треть транзакций — 33%.

— Гости ресторанов стали внимательнее относиться к выбору блюд: видна тенденция на сокращение глубины чека — если раньше люди брали много блюд в стол, то сейчас некоторые гости стали заказывать ровно то, что они сами хотят. Или, как вариант, выбирать блюда чуть подешевле. Тем не менее, нельзя сказать, что интерес бизнеса в целом к фастфуду вырос: те, кто занимался созданием премиальных проектов, так и останется в этой нише. Рестораторы, оперировавшие в сегменте фастфуда всегда вели агрессивную экспансию. Расстраивает другое: в фастфуд пошли новички, которые думают, что там золотое дно, но не понимают, что сети фастфудов — очень сложный низкомаржинальный бизнес. Часто они терпят неудачу, мы уже видим закрытия относительно новых брендов, — Александр Сысоев, ресторатор и предприниматель.

Можно сделать вывод, что спрос на фастфуд сохранился близко к уровню 2021 года, а траты на него выросли на 9%, хотя при этом россияне стали реже посещать и меньше тратить в ресторанах и кафе.

 

Ранее редакция приводила мнение экспертов о том, что россияне стали тратить больше на фастфуд.

Фото: pixabay.com – Engin_Akyurt

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Рубрики : Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : средний чек фастфуд Рынок фастфуда


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