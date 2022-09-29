«ЭкоНива» открывает в Новосибирске социальный магазин фирменной розницы

ГК «ЭкоНива» сообщила о расширении фирменной розничной сети и открытии магазина в формате «народный». Магазин будет расположен в Новосибирске на территории социальной ярмарки города. В таких точках установлена минимальная торговая наценка на основные социально значимые товары традиционной молочной линейки (питьевое молоко, сметана, кефир, творог, масло).

На первом этапе в магазине Новосибирска будет представлена ограниченный ассортимент молочная продукции производимой в регионе. Но как уверяют в компании после реализации инвестиционного проекта по строительству перерабатывающего завода в Маслянинском районе Новосибирской области, ассортимент будет расширен.

Первый магазин «ЭкоНива» в «народном» формате был открыт в Лисках во время пандемии коронавирусной инфекции с целью поддержки населения. Вторая точка была запущена в июле текущего года в Туле.

— В планах компании продолжить развитие социальных инициатив и в перспективе открыть магазины формата «народный» во всех регионах присутствия группы, а также продолжить расширение традиционной фирменной розницы, — отмечает Ирина Нечаева, руководитель отдела розничной торговли компании «ЭкоНива-Продукты питания» (входит в ГК «ЭкоНива»).

На сегодняшний день фирменная розничная сеть группы насчитывает порядка 45 магазинов в 9 регионах страны.

Вертикально интегрированный холдинг «ЭкоНива» — крупнейший в России и Европе производитель сырого молока. Компания управляет активами в 13 российских регионах: Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Оренбургской, Рязанской, Самарской и Тюменской областях, а также в Алтайском крае, Башкирии и Татарстане.

В 2021 году на предприятиях «ЭкоНивы» произведено свыше 1,1 млн т сырого молока. С 2013 года компания также развивает направление по переработке молока. «ЭкоНива» входит в пятерку крупнейших владельцев сельскохозяйственных земель с 630 000 га.

В 2021 году выручка от продаж ГК «ЭкоНива» выросла на 33% до 50,8 млрд руб., EBITDA — на 3% и превысила 16,6 млрд руб., по предварительным данным неаудированной консолидированной финансовой отчетности.

Ранее редакция рассказывала о планах «ЭкоНивы» развивать проект по генетической селекции сельхозкультур.