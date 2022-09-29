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«ЭкоНива» открывает в Новосибирске социальный магазин фирменной розницы

  • 29/09/2022, 14:50
«ЭкоНива» открывает в Новосибирске социальный магазин фирменной розницы
После завершения строительства завода по производству сыров компания обещает значительно расширить ассортимент.

ГК «ЭкоНива» сообщила о расширении фирменной розничной сети и открытии магазина в формате «народный». Магазин будет расположен в Новосибирске на территории социальной ярмарки города. В таких точках установлена минимальная торговая наценка на основные социально значимые товары традиционной молочной линейки (питьевое молоко, сметана, кефир, творог, масло).

Производство сыров

«ЭкоНива» анонсировала возобновление строительства завод по производству сыров

На первом этапе в магазине Новосибирска будет представлена ограниченный ассортимент молочная продукции производимой в регионе. Но как уверяют в компании после реализации инвестиционного проекта по строительству перерабатывающего завода в Маслянинском районе Новосибирской области, ассортимент будет расширен.

Первый магазин «ЭкоНива» в «народном» формате был открыт в Лисках во время пандемии коронавирусной инфекции с целью поддержки населения. Вторая точка была запущена в июле текущего года в Туле.

— В планах компании продолжить развитие социальных инициатив и в перспективе открыть магазины формата «народный» во всех регионах присутствия группы, а также продолжить расширение традиционной фирменной розницы, — отмечает Ирина Нечаева, руководитель отдела розничной торговли компании «ЭкоНива-Продукты питания» (входит в ГК «ЭкоНива»).

На сегодняшний день фирменная розничная сеть группы насчитывает порядка 45 магазинов в 9 регионах страны.

Вертикально интегрированный холдинг «ЭкоНива» — крупнейший в России и Европе производитель сырого молока. Компания управляет активами в 13 российских регионах: Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Оренбургской, Рязанской, Самарской и Тюменской областях, а также в Алтайском крае, Башкирии и Татарстане.

В 2021 году на предприятиях «ЭкоНивы» произведено свыше 1,1 млн т сырого молока. С 2013 года компания также развивает направление по переработке молока. «ЭкоНива» входит в пятерку крупнейших владельцев сельскохозяйственных земель с 630 000 га.

В 2021 году выручка от продаж ГК «ЭкоНива» выросла на 33% до 50,8 млрд руб., EBITDA — на 3% и превысила 16,6 млрд руб., по предварительным данным неаудированной консолидированной финансовой отчетности.

 

Ранее редакция рассказывала о планах «ЭкоНивы» развивать проект по генетической селекции сельхозкультур.

Фото с официальной страницы «ЭкоНива» в «ВКонтакте»

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Рубрики : Бизнес Агропром

Регионы: Новосибирск

Теги : Социальный магазин Производство сыров молочная продукция


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