Новосибирск возглавил рейтинг самых больших арендных квартир округа

На рынке аренды Сибири доля предложения площадью 100 и более квадратных метров на сегодняшний день составляет немногим более 4,5%. Причем в отдельных регионах Сибирского федерального округа показатель опускается до одного-двух процентов, а в двух субъектах такие лоты не представлены в принципе. Эксперты ЦИАН изучили локальный арендный рынок и составили рейтинг регионов СФО по максимальной площади квартир.

Открывает рейтинг самых больших арендных квартир СФО Республика Хакасия. В Абакане на Проспекте Дружбы Народов можно снять жилье площадью 130 кв. м. Это четырехкомнатная квартира с современным ремонтом и полным набором всей необходимой мебели и техники. Проживание обойдется в 45 тыс. рублей в месяц, включая коммунальные платежи.

Сразу в двух регионах СФО самые большие арендные квартиры имеют одинаковую площадь – 150 «квадратов». Свои места эти лоты получили исходя из величины арендной ставки: чем выше стоимость, тем лучше позиция в рейтинге. За счет этого Томской области досталось 7 место с показателем 25 тыс. рублей в месяц. За эту сумму предлагается снять двухуровневую квартиру с камином.

А в Кемеровской области самый просторный лот той же площади 150 кв. м экспонируется за 39 тыс. рублей в месяц. Квартира находится в Центральном районе Кемерова на улице Терешковой. В ней сделан ремонт с элементами классики, есть полный набор мебели и техники.

Следующие две позиции также достались регионам с одинаковой максимальной площадью – 160 кв. м. На пятом месте расположился Алтайский край. В Барнауле самый просторный лот можно снять за 50 тыс. рублей в месяц. Арендатор с таким бюджетом получит жилье с довольно обычной отделкой, но зато в элитном доме в самом центре города. Кроме того, в ставку уже включено парковочное место для автомобиля.

В Иркутске 160-метровая квартира обойдется в 4 раза дороже – 200 тыс. рублей в месяц. В эту сумму входит огромная терраса площадью 110 «квадратов» (не включены в общую площадь), на которой установлена полноразмерная детская площадка с горкой, лестницами, песочницей и т.д. Кроме того, для детей в этой квартире предусмотрены три отдельных спальни.

«Бронза» достается Красноярскому краю и арендной квартире площадью 230 кв. м. Это двухуровневый пентхаус с панорамными видами на Енисей. В квартире предусмотрены дровяной камин, сауна с мини-бассейном и другие опции.

На 10 «квадратов» Красноярский край обошла Омская область. В этом регионе максимум на рынке аренды составляет 240 кв. м, а обойдется эта двухуровневая квартира в 70 тыс. рублей в месяц. Лот сдается с отделкой в современном стиле.

Возглавляет рейтинг самых просторных арендных квартир СФО Новосибирская область. Самый большой лот имеет габариты в 270 кв. м, а арендная ставка на него установлена на уровне 140 тыс. рублей в месяц. За эту сумму в пользование временным жильцам перейдут апартаменты площадью 270 кв. м на первой линии от Центрального парка и рядом с Новосибирским музыкальным театром.

Фото: pixabay.com, автор- ErikaWittlieb