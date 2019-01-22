Новосибирская область в лидерах по России по качеству проведения процедур ОРВ

Новосибирская область в 2018 году вошла в тройку лучших регионов России в рейтинге качества проведения процедур оценки регулирующего воздействия (ОРВ) в субъектах РФ и органах местного самоуправления, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По словам начальника управления совершенствования государственного управления и правовой работы министерства экономического развития Новосибирской области Ольги Москвиной, суть оценки регулирующего воздействия в том, что любой действующий нормативный правовой акт (НПА) или проект акта совместно с предпринимателями может быть оценён и скорректирован с точки зрения удобства для бизнеса.

— Высокое качество проведения оценки регулирующего воздействия в регионе подтверждается ежегодным официальным рейтингом Министерства экономического развития России, — подчеркнула Ольга Москвина. — Начиная с 2015 года Новосибирская область — в 20-ке лучших российских регионов, а за 2018 год мы впервые попали в тройку лидеров, у нас третье место в России по ОРВ.

Отмечается, что всего в 2018 году проведена оценка регулирующего воздействия 50 нормативно-правовых актов и их проектов, выявлено 120 положений, затрудняющих работу бизнеса, 94 из них устранено (78%). Это положения, влекущие необоснованные расходы предпринимателей или нарушение конкуренции, неоднозначно трактуемые и другие. Всего за 2018 год по результатам ОРВ откорректировано 24 региональных нормативно-правовых акта и их проекта.

Ольга Москвина акцентировала внимание на важности участия в процессе проведения оценки регулирующего воздействия представителей бизнес-сообщества.

— Все предложения участников публичных консультаций при проведении оценки регулирующего воздействия в обязательном порядке рассматриваются: либо учитываются, либо аргументировано отклоняются, — прокомментировала Ольга Москвина. — Из 177 внесённых в 2018 году в документы поправок 109 (62%) инициировано бизнесом.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области