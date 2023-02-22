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Новосибирск занял 12 место в мире по доступности интернета

  • 22/02/2023, 12:53
В 2022 году Новосибирск занял 12 место в рейтинге цифрового благополучия, обойдя Токио, Нью-Йорк, Париж и 60 других городов мира.

телекомТакие данные опубликовала команда интернет-проекта «Будь мобильным».

Специалисты проанализировали тарифы на домашний интернет в сравнении со стоимостью популярных товаров и услуг в конкретном городе. К примеру, в исследовании учитывались цены на хлеб, молоко, мясо, фаст-фуд, бензин и проезд на общественном транспорте. Лидерами мирового рейтинга стали Москва, Воронеж и Санкт-Петербург. В первой двадцатке, в которую вошли только российские города, оказались Красноярск, Новосибирск и Омск.

Самым популярным в Новосибирске интернет-провайдером является «Ростелеком». Компания постоянно расширяет сети и обладает самой большой зоной покрытия в городе. В результате возможность подключения к высокоскоростному интернету есть у 770 тысяч новосибирских семей.

«Наша компания активно строит базовые станции и оптические сети, модернизирует оборудование. В Новосибирске ИТ-инфраструктура развита настолько, что подключить интернет может практически каждый желающий. Сейчас мы активно расширяем зону покрытия в сельской местности: строим базовые станции и оптику, стремимся, чтобы жители малонаселенных пунктов могли наравне с горожанами пользоваться всеми необходимыми онлайн-ресурсами», — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

В 2022 году «Ростелеком» модернизировал действующие и проложил около 400   километров новых волоконно-оптических линий связи внутри городов и других населенных пунктов Новосибирской области.

В рамках проекта «Устранение цифрового неравенства» оператор обеспечил мобильной связью и высокоскоростным интернетом 349 сел региона. Теперь сельчане могут пользоваться образовательными и развлекательными онлайн-платформами, Госуслугами, подключать видеонаблюдение и другие сервисы «Умного дома». В 2023 году компания построит базовые станции еще в 40 малонаселенных пунктах Новосибирской области.

Проверить возможность подключения к услуге «Домашний интернет» можно на сайте «Ростелекома».

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : цифровизация телеком Ростелеком


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