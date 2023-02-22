«Самое главное — как тезисы послания президента поняли чиновники»

Редакция Infopro54 выделила ключевые тезисы в послании президента РФ, которые касаются развития экономики и бизнеса.

Ориентиры для экономики:

До конца сельскохозяйственного года, то есть до 30 июня 2023 года, довести экспорт зерна до 55-60 млн тонн. Еще 10-15 лет назад это казалось неосуществимой сказкой.

Стратегическая задача — вывести экономику на новые рубежи. Сегодня время не только вызовов, но и возможностей.

Нужно убрать любые межведомственные противоречия и формальности.

На первый план выходят новые и перспективные глобальные рынки, включая АТР (Азиатско-Тихоокеанский регион), внутренний рынок, научная, технологическая, кадровая база: не поставки сырья за рубеж, а производство товаров с высокой добавленной стоимостью.

Направления, на которых планируется сосредоточить партнерскую работу государства, регионов, отечественного бизнеса:

Принято решение продлить скоростную автомагистраль Москва–Казань до Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени, а в перспективе — до Иркутска и Владивостока, с выходом в Казахстан, Монголию и Китай. Это существенно расширит наши экономические связи с рынками Юго-Восточной Азии.

Будем развивать порты Черного и Азовского морей.

Особое внимание уделить международному коридору Север–Юг. Уже в этом году по Волго-Каспийскому каналу смогут проходить суда с осадкой не менее 4,5 м. Это откроет новые маршруты для делового сотрудничества с Индией, Ираном, Пакистаном, странами Ближнего Востока.

Ускоренная модернизация восточного полигона железных дорог Транссиба и БАМа.

Наращивание возможностей Северного морского пути. Это основа для развития Сибири и Дальнего Востока и решения национальных задач.

Получит мощный импульс инфраструктура регионов, включая связь, телекоммуникации, дорожную сеть. В 2024 году не менее 85% дорог в крупнейших агломерациях страны и более 50 дорог регионального и межмуниципального значения будут приведены в нормативное состояние.

С 2023 года начинается большая программа по строительству и ремонту систем ЖКХ. В течение 10 лет в эту сферу планируется инвестировать 4,5 трлн рублей.

Президент поставил задачу существенно расширить технологические возможности российской экономики:

Запущен инструмент промышленной ипотеки — льготный кредит не только на покупку производственных площадей, но и на их строительство и модернизацию. Сумма кредита — до 500 млн рублей. Он будет предоставляться по ставке 3-5% на срок до 7 лет.

С 2023 года начинает действовать новый режим работы промышленных кластеров, в которых снижена фискальная и административная нагрузка на резидентов. Спрос на инновационную продукцию в кластерах будет поддерживаться за счет долгосрочных заказов и субсидий от государства. По словам президента, к 2030 году эти меры должны обеспечить реализацию проектов в объеме 10 трлн рублей.

— Прошу правительство ускорить запуск проектов, подставить плечо бизнесу, запустить системные меры поддержки, в том числе льготы, — поручил Владимир Путин.

С 2023 года российские компании могут уменьшить выплаты по налогу на прибыль, если закупают передовые отечественные IT-решения и продукцию с использованием искусственного интеллекта. Причем эти расходы учитываются с повышенным коэффициентом, в 1,5 раза больше фактических затрат.

Новые источники финансирования инвестиций:

Благодаря сильному платежному балансу России не нужно занимать за рубежом. Отечественные банки работают устойчиво. Объем кредитов в 2022 году вырос на 14%. Во втором квартале инфляция приблизится к 4%. Формируются объективные условия для снижения долгосрочных кредитных ставок в экономике, а значит, кредит для реального сектора должен стать доступнее.

Важным источником инвестиционных ресурсов являются долгосрочные сбережения граждан, и нужно стимулировать их приток в сферу инвестиций.

— Прошу правительство ускорить внесение в Государственную Думу законопроектов для запуска соответствующей государственной программы уже с апреля текущего года, — подчеркнул Путин. — Важно создать дополнительные условия для граждан вкладывать деньги и зарабатывать дома, внутри страны. При этом необходимо гарантировать сохранность вложений граждан в добровольные пенсионные накопления. Здесь должен быть такой же механизм, как в системе страхования банковских вкладов.

Для привлечения капитала в быстрорастущие и высокотехнологичные бизнесы будет предусмотрена поддержка размещения акций на внутреннем фондовом рынке, включая налоговые льготы, как для компаний, так и для покупателей таких акций.

Планируется пересмотр ряда норм уголовного законодательства в части так называемых экономических составов.

— Правительству в тесном контакте с парламентом поручено предложить дополнительные меры, которые позволят ускорить процесс деофшоризации экономики, — заявил президент.

Мнение бизнеса

Редакция обратилась к экспертам с просьбой прокомментировать наиболее значимые тезисы, которые они услышали в послании президента.

Независимый эксперт и финансист, член Общественной палаты Новосибирской области, председатель НРО ООО «Российский союз налогоплательщиков» Александр Лубенец считает наиболее значимым решение о расширении возможностей промышленной ипотеки.

— Увеличена сумма до 500 млн рублей, сроки до 7 лет, плюс появилась возможность тратить средства на строительство новых помещений. Как правило, если человек берет кредит, вкладывает его в производство, он крепче привязывается к земле, — комментирует эксперт. — У нас много предпринимателей, которые своим умом, трудом выросли до среднего бизнеса и уперлись в потолок, так как в силу косности регуляторных банковских механизмов не могут получить ресурсы на развитие. Они развиваются, но медленно, потому что не хватает механизмов. А ведь именно на плечах таких предпринимателей мы прошли кризис 2022 года, удивив результатами весь мир.

По его словам, промышленная ипотека позволит расти такому бизнесу. Хотя собеседник редакции подчеркнул, что это только первый шаг, а в перспективе нужно увеличивать сумму кредита и срок его предоставления.

— Я бы также выделил тему по кадрам. Арендные дома для сотрудников ОПК — инструментарий, который только начинает осваиваться. Думаю, что вскоре появятся новые программы по работе с кадрами, в том числе с теми, которые вернутся со спецоперации. Думаю, что на них будет делаться большая ставка, — поясняет Александр Лубенец.

Он также отметил, что правительство начинает использовать налоговый инструментарий для решения своих задач. Например, уменьшение выплат по налогу на прибыль при покупке передовых отечественных IT-решений. Увеличение налогового вычета за образование и лечение, освобождение многодетных от уплаты налога с продажи жилья, если они решили приобрести новую, более просторную квартиру или дом.

По мнению кандидата экономических наук, доцента кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ Эдуарда Коложвари, в целом по тону послания чувствовалось, что президент доволен итогами 2022 года. Особенно результатами работы строителей и агропромышленного сектора, а также низкими цифрами по безработице и прибылью банков.

— Когда президент «заклинал» будущую инфляцию на уровне 4-5%, то на видео показали драматичную Эльвиру Набиуллину (Глава Банка России. — Ред.), — обращает внимание Коложвари. — Что касается тем образования, которые соприкасаются с нашей сферой деятельности, то пока непонятно, насколько реализуемы планы о подготовке миллиона выпускников СПО. Хотя кадры экономике, безусловно, нужны. В высшем образовании пока непонятны последствия возврата к подготовке по старой форме. Но, похоже, с магистратурой — все. Ее роль будет снижена.

Собеседник редакции также прокомментировал планы по новым источникам финансирования.

— Пока в них нет конкретики. Мы не против развития отечественного фондового рынка, мало того, активно его поддерживаем, и к концу 2021 года он, наконец, начал разгоняться, а в 2022 все остановилось, — комментирует Эдуард Коложвари. — Если государству нужны деньги, то оно, конечно, может привлекать деньги населения через облигации. Это нормальная практика. А что касается размещения ценных бумаг отечественных компаний, то здесь ситуация сложнее, так как от дефолтов никто не застрахован.

Эксперт удивился, что в послании президент не назвал ни одну из стран-партнеров, которые поддерживают Россию, и никого из них не поблагодарил. С другой стороны, неожиданно много слов благодарности прозвучало в адрес бизнеса.

— Лично мне понравился призыв к бизнесу: вкладывайтесь в Россию, помогайте школам, университетам, науке и обществу. Это правильно. Считаю, что у лозунга «Время вкладываться в Россию!» есть потенциал для того, чтобы деньги оставались в стране и инвестировались в новые территории, — подчеркнул собеседник редакции.

К непонятным последствиям, по его оценке, может привести приостановка участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Исполнительный директор Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ», вице-президент Ассоциации малоформатной торговли Наталия Кошелева назвала важными новые социальные меры поддержки населения, информацию об увеличении МРОТ с 1 января 2024 года, а также четкое объяснение позиции по теме спецоперации. Что касается вопросов, актуальных для бизнеса, то она выделила следующее:

Мы нарастили производство, объемы строительства жилья, аграрии собрали рекордный урожай, добились снижения безработицы — экономика России преодолена риски. Огромную роль в этом сыграла частная инициатива, в том числе малый и средний бизнес. Мы вышли на новый цикл роста экономики.

— Действительно, в год беспрецедентного санкционного давления именно малый и средний бизнес наиболее быстро адаптировались, и, самое главное, именно МСП имеют достаточно весомый потенциал, чтобы закрыть потребности в рамках импортозамещения. Очень важно довести до МСП потребности, предприниматели быстро найдут и реализуют решения, — уверена Наталия Кошелева.

Свобода предпринимательства — важнейший элемент экономического суверенитета. Именно частный бизнес на фоне попыток сдержать Россию показал, что способен адаптироваться.

— Интересен тот факт, что бизнес не только продолжил работу, но и активно учился и повышал свои компетенции в 2022 году. Это говорит не только о стрессоустойчивости и адаптивности, но и вере россиян в себя и в свою страну! — говорит Кошелева.

Надо вернуться к пересмотру экономических составов в уголовном законодательстве, перегибать палку ни к чему»

— Это очень важная тема, о которой говорим много лет. Надеемся, что под особым контролем президента ситуация с повсеместным арестами по экономическим статьям исправится, будут внесены изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и чаще будет применяться залог, но не арест, — комментирует представитель «ОПОРЫ РОССИИ».

Зарабатывайте и инвестируйте в России. Так вы заслужите благодарность и признание людей. Государство и общество вас поддержит.

— Именно таких предпринимателей мы в «ОПОРЕ РОССИИ» поддерживаем, выступаем в их интересах — это наши местные товаропроизводители, наши налогоплательщики, наши созидатели и патриоты, которые показали себя как меценаты, добровольцы, благотворители и волонтеры, — подчеркивает Наталия Кошелева. — Именно в их интересах мы экспертно предлагаем меры поддержки. Принятие таковых однозначно приведет к количественным и качественным показателям МСП и позволит делать еще больший вклад от бизнеса в добровольчество, благотворительность и, что важно, в поддержку СВО. Важно продвигать наш российский бизнес на федеральном и региональном уровне, свои локальные бренды! От этого выиграют все.

Собеседница редакции отдельно подчеркнула тему кадров, о которой говорил президент.

— Эта тема волнует все отрасли! Как снежный ком растет кадровый голод. Очень важно, что президент уделил этой теме внимание. Буквально недавно мы поднимали тему дефицита кадров, были разные предложения, в том числе именно внимание к вопросу на самом высоком уровне и принятие федеральной программы. Это очень ценно, что одно из поручений президента будет как раз на эту тему. Это значит, что мы находимся сегодня в одном контексте и нас слышат на самом высоком уровне, — резюмирует Кошелева.

Президент Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири (СТЭЛС) Сергей Максимов обратил внимание на акценты развития профильных направлений экономики. В частности, он напомнил, что, по словам президента, из бюджета будут выделены 250 млрд рублей на развитие транспортной инфраструктуры, и к этой сумме будут добавлены еще около 50 млрд рублей (На общественный транспорт. — Ред.).

— Это поспособствует развитию не только крупных проектов, но и городов, в том числе малых, обеспечит развитие взаимосвязей между регионами, — пояснил он.

Особо важным моментом он назвал задачу по развитию транспортных коридоров — БАМа и Транссиба, а также увеличению их пропускной способности.

— Часть задач, связанных с логистикой, была решена в 2022 году, но сейчас необходимо выстраивать новые транспортные коридоры в Китай, Юго-Восточную Азию, Индию. Для Новосибирска Индия — новый рынок, но с очень хорошими перспективами. Чтобы они реализовались, нужно добиться оптимизации и удешевления логистики, сократить транспортные издержки, и мы работаем в этом направлении.

Кроме того, собеседник редакции обратил внимание на посыл президента о том, что 85% федеральных дорог и не менее 50% региональных должны быть приведены в нормативное состояние.

— Мы видим, что федеральные дороги сейчас гораздо лучше региональных, но президент ставит задачу, и мы надеемся, что она будет решена, — говорит Сергей Максимов.

Важной задачей для отрасли, по его словам, является подготовка кадров.

— На мой взгляд предложение по возвращению к специалитету про профилям подготовки «транспорт и логиста» абсолютно верное решение. Сегодня наша сфера требует большого объема знаний, умений и компетенций, и бакалаврская подготовка не всегда позволяет с этими задачами эффективно справляться, — пояснил эксперт.

Инженер-исследователь, основатель инжиниринговой компании «Гормашэкспорт» Андрей Степаненко считает, что одним из ключевых тезисов послания президента можно назвать уход от офшорных схем.

— Отечественные предприятия должны жить, работать, а также инвестировать прибыль внутри страны. Иначе это будет игра в одни ворота: выкачивание денег из экономики, — пояснил Степаненко.

Глобальным он также назвал посыл на изменение структуры образования. Собеседник редакции с сожалением отметил, что 30 лет наблюдает за падением качества общеинженерного образования.

— Есть хорошо отработанная советская модель. Многие говорят, что она некачественная, но я сужу по себе и сравнивая уровень полученных знаний и навыков с зарубежными. Могу сказать, что наше было не то, что не хуже, а лучше. Так что сейчас нужно эту модель восстанавливать и использовать положительный опыт, пока есть кому его передавать, — комментирует эксперт. — Другой вопрос — отсутствие людей, которые будут делиться опытом, обучать. На мой взгляд, нужно менять подход к привлечению тех, кто будет обучать студентов. Нужно формировать интерес к специальности со школы. Нужно вернуться к практике физтеховского образования, когда часть программы студент проходил в вузе, часть — в научном институте, а часть — на производстве. Из таких получались самые сильные специалисты.

На самое главное, по его словам, — не то, как тезисы президента услышали представители бизнеса, а то, как их поняли чиновники, которые будут заниматься реализацией этих тезисов.

Ранее редакция сообщала о том, что президент сказал по поводу спецоперации.