Новосибирск хочет обновить подвижной состав в рамках БКАД

— Ситуация с состоянием муниципального подвижного состава, занимающегося автобусными и троллейбусными перевозками, достаточно сложная. Последний раз город закупал троллейбусы в 2013 году — 21 единицу, автобусы городского типа для МКП ПАТП-4 — в 2014 году, 12 штук. Средний износ троллейбусов сегодня составляет 96%, муниципальных автобусов — 91%, — сообщил, выступая на коллегии минтранса, заместитель начальника управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Михаил Никулин.

Основной задачей города на 2020 год является обновление подвижного состава этих видов транспорта. Никулин пояснил, что мэрия совместно с региональным минтрансом прорабатывает вопрос включения Новосибирска в профильную программу в рамках нацпроекта БКАД. Необходимые документы для оформления заявки в федеральный минтранс муниципалитет области уже представил.

— Заявка сформирована на 2020-2024 годы на 326 единиц транспорта: 200 автобусов, 84 троллейбуса с дальним автономным ходом и 42 трамвая. В случае включения заявки области в федеральную программу на 2020 год предусматривается приобретение 74 единиц подвижного состава: 50 автобусов и 24 троллейбусов, — говорит Михаил Никулин.

Судя по слайду, подготовленному управлением пассажирских перевозок мэрии, затраты на покупку транспорта в 2020 году могут составит 980 млн рублей. Всего с 2020 по 2024 годы на закупку прописанного в заявке подвижного состава необходимы 5,3 млрд рублей.