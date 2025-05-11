Новосибирск ждет прохладная рабочая неделя с переменной облачностью

Согласно прогнозам Гисметео, предстоящая рабочая неделя в Новосибирске не порадует теплом и солнцем.

В понедельник, 12 мая, жителей сибирской столицы ожидает переменная облачность. Дневная температура достигнет +14 градусов, а ночью опустится до +2.

Во вторник небо над Новосибирском будет полностью затянуто тучами, вероятен дождь. Днем столбик термометра покажет +10, ночью +8 градусов.

Со среды до пятницы ожидается чередование облачной и ясной погоды. Днем температура воздуха поднимется до +14…+15 градусов, ночью будет +4…+5.

К концу недели, 17 и 18 мая, в Новосибирске станет теплее, днем воздух прогреется до +20 градусов. Осадки маловероятны.

Ранее редакция сообщала, что можно посадить в огороде в мае.