Новосибирск ждет прохладная рабочая неделя с переменной облачностью

Согласно прогнозам Гисметео, предстоящая рабочая неделя в Новосибирске не порадует теплом и солнцем.
В понедельник, 12 мая, жителей сибирской столицы ожидает переменная облачность. Дневная температура достигнет +14 градусов, а ночью опустится до +2.
Во вторник небо над Новосибирском будет полностью затянуто тучами, вероятен дождь. Днем столбик термометра покажет +10, ночью +8 градусов.
Со среды до пятницы ожидается чередование облачной и ясной погоды. Днем температура воздуха поднимется до +14…+15 градусов, ночью будет +4…+5.
К концу недели, 17 и 18 мая, в Новосибирске станет теплее, днем воздух прогреется до +20 градусов. Осадки маловероятны.
Ранее редакция сообщала, что можно посадить в огороде в мае.
Фото: ru.freepik.com/Автор: bristekjegor
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