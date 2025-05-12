На торги выставлен актив компании «Дискус Плюс» в Новосибирске

Территориальное управление Росимущества повторно выставило на торги арестованный цех по производству пенопласта. Речь идет о здании площадью почти 1000 кв.м, которое расположено на улице Бетонная.

Цех построен в 1971 году и представляет собой железобетонное здание с кирпичными стенами. Собственником объекта была компания «Сибстройтех». По данным сервиса Контур Фокус, «Сибстройтех», которая была зарегистрирована по адресу Бетонная, 14, исключена из ЕГРЮЛ в 2014 году.

Кадастровая стоимость объекта составляет 14,96 млн рублей, уточняется в сообщении. Стартовая цена объекта на торгах — 25,8 млн рублей. В первый раз Росимущество пыталось его продать за 30,3 млн рублей. Торги намечены на начало июня.

В документации торгов указывается, что сейчас собственником объекта является ООО «Дискус Плюс». Определением арбитражного суда Новосибирской было принято к производству заявление Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №17 по Новосибирской области о признании несостоятельным (банкротом) должника — ООО «Дискус Плюс». Сумма иска налоговой — 80 млн рублей. Летом 2024 в суд также обратилось ООО «Швинг-Штеттер Руссланд», чтобы включить сумму 10,5 млн рублей в реестр требований должника. А также ООО «Сендвич» — 3,9 млн рублей. В феврале к делу, в качестве третьего лица, по собственному ходатайству подключился собственник ООО «Дискус Плюс» Алексей Джулай. Рассмотрение дела откладывается и судя по документам, которые публикуются на сайте суда, должник планирует рассчитаться с кредиторами.

В настоящее время, по указанному делу еще не принято решение о признании должника банкротом, уточняется в документе.

По данным сервиса Контур Фокус, директором и учредителем ООО «Дискус Плюс» является депутат горсовета, застройщик Алексей Джулай. Выручка компании в 2024 году составила 667,1 млн (-1%), чистая прибыль — 2,1 млн.

В 2024 году следователи возбудили в отношении Джулая дело по заявлению дольщиков, купивших квартиры в домах девелопера.

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