Новосибирский агроном Шубина рассказала, что можно посадить в огороде в мае

Майские праздники для дачников Новосибирской области — это не только шашлыки на свежем воздухе, но и время первых посевов.

Среди первых на грядках в мае появляются редис, морковь, петрушка, лук-чернушка и лук-батун. Эти растения хорошо переносят пониженные температуры и могут прорасти даже при +3…+5 °C.

— Редис — идеальный выбор для начала мая, потому что он нетребователен к теплу, быстро растёт и даёт сочные корнеплоды, — рассказала Atas.info новосибирский агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина.

Она добавила, что при посеве редиса в жаркую погоду, он может быстро стрелковаться и стать жестким.

Еще одной холодостойкой культурой является морковь. Она способна переносить кратковременные заморозки, поэтому её можно высевать в конце апреля-начале мая. Но грунт должен быть влажным, рыхлым, без корки.

По словам Людмилы Шубиной, запоздалые посевы моркови могут привести к тому, что она будет расти медленно, плохо формировать корень или стать древесной.

Вместе с морковью и редисом высевают петрушку, которая легко переносит заморозки до -5 °C.

— Перед посевом семена петрушки можно замочить на сутки в воде — они прорастут быстрее, — советует агроном.

Кроме того, ранней весной садят лук-батун, а желающие вырастить собственные семена репчатого лука могут посеять лук-чернушку.

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