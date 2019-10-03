Стартап с новосибирским основателем вошёл в 15 лучших на международном технофоруме в Стамбуле

Компания Pharma.Global с «корнями» из Новосибирска вошла в ТОП-15 на технофоруме ТаКе 0ff lstanbul lnternational Startup Summit 2019, обойдя более 500 конкурентов, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что накануне компания стала победителем престижного технофорума ТаКе 0ff, ежегодно проходящего в Турции. Мероприятие объединяет венчурные фонды, крупнейшие многонациональные компании, инвесторов и предпринимателей со всего мира, а также предлагает программу локализации для стартапов на территории Турции. В рамках форума наставники и эксперты отбирают 500 международных стартапов, охватывающих наиболее важные секторы и отрасли, затем формируют шортлист из 50 участников и определяют победителя, а затем и 15 фаворитов.

— Наша компания прошла серьёзный отбор среди стартапов, уверенно вошла в число лидеров ТаКе 0ff в Стамбуле. Это говорит о том, что в принципе ”боли” внутри систем здравоохранения что у нас в России, что на Ближнем Востоке, одни и те же, и что наши технологии действительно могут помочь их решить и сократить издержки внутри товаропроводящей цепи, сделав товары аптечного ассортимента доступнее для людей, — рассказала основатель Pharma.Global Елена Ватутина.

Компания Pharma.Global внедряет перечень диджитал-решений для международной фармотрасли. Она была основана в 2016 году в Новосибирске. Сейчас головной офис компании располагается в Сколково, производственный центр по-прежнему находится в Новосибирске. В сентябре 2019 года компания открыла представительство в Абу-Даби для работы со странами Ближнего Востока.

С 2017 года Pharma.Global входит в портфель Фонда развития интернет-инициатив. Сегодня стартап считается самым быстрорастущим промедицинским проектом в портфеле ФРИИ и самой быстро развивающейся IТ-компанией на российском фармрынке.

Фото предоставлено пресс-службой компании