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«Новосибирскавтодор» построит в Алтайском крае склад за 5 млрд рублей

  • 09/09/2024, 14:15
Автор: Оксана Мочалова
«Новосибирскавтодор» построит в Алтайском крае склад за 5 млрд рублей
Предполагается, что новые складские мощности увеличат транспортное плечо от Ирана до Красноярска, а сам Новоалтайск станет центром логистики всего Алтая.

АО «Новосибирскавтодор» приступил к строительству складского комплекса класса «А» в городе-спутнике Барнаула — Новоалтайске (Алтайский край), сообщает IBC Global (выступает брокером проекта). Его площадь составит 90 тысяч кв. метров, инвестиции в проект — 5 млрд рублей. Новый логистический комплекс появится на территории бывших казарм Минобороны.

По мнению управляющего партнера компании IBC Global Станислава Ахмедзянова, новые складские мощности увеличат транспортное плечо от Ирана до Красноярска, а сам Новоалтайск может стать центром логистики всего Алтая.

 — Девелопером проекта в Новоалтайске стал «Новосибирскавтодор», на данный момент получено РНС. Начаты строительные работы: выровнена площадка, появилось свайное поле и готова зона под парковку, — сообщил Станислав Ахмедзянов.

По его словам, первая очередь проекта будет сдана в 4 квартале 2025 года. Реализация второй очереди проекта (40 тыс кв. метров) запланирована на 2026 год.

Станислав Ахмедзянов добавил, что федеральные клиенты проявляют интерес к локации и часть площадей первой очереди строительства уже законтрактована.

Эксперт напомнил, что в конце 2023 года о планах по строительству логистического центра в Новоалтайске заявлял маркетплейс Wildberries. На него выделен земельный участок площадью 35 га.

По данным Seldon Basis, АО «Новосибирскавтодор» было создано в 1995 году путем преобразования 32 структурных подразделений одноименного госпредприятия. На сегодняшний день уставный капитал компании составляет 49 млн рублей. Сведения об учредителях закрыты. Уставной капитал компании — 49 млн рублей.

По данным бухгалтерской отчетности, выручка компании в 2023 году составила 19,2 млрд рублей (в 2022 — 17 млрд рублей), чистая прибыль — 863,6 млн рублей (в 2022 году — 821,9 млн рублей). 7,1 млрд рублей выручки компания получила за содержание дорог, 5,2 млрд — за ремонт дорог и сооружений, 4,6 млрд — за строительство и реконструкцию автомобильных дорог и сооружений, 1,8 млрд — за капремонт автодорог и сооружений.

В структуру «Новосибирскавтодора» входят 9 дочерних организаций и 15 филиалов, расположенных в районах Новосибирской области, а также филиалы в Кемеровской, Томской и Челябинской областях, Республике Алтай и обособленное подразделение в Омске. Кроме того, компания работает в Республике Татарстан. АО «Новосибирскавтодор» включено в список системообразующих предприятий региона.

«Новосибирскавтодор» сегодня является крупнейшим дорожным предприятием Новосибирской области. Компания реализует много знаковых проектов на территории региона.

Например, она занимается строительством Восточного обхода вокруг Новосибирска. Первый участок обхода протяженностью 10 км планируется запустить в 2025 году. Компания ремонтировала взлетно-посадочную полосу аэропорта Толмачево.  Также компания выиграла тендер на капремонт участка «Чуйского тракта». В ноябре 2023 года компания, близкая к «Новосибирскавтодору», выиграла конкурс на проектирование Южного транзита.

Ранее редакция сообщала, что новосибирская компания «СЕЛЛ-Сервис» купила склады в Московской области. Они расположены в индустриальном парке «Весна».

Фото freepik, изображение сгенерировано с помощью нейросети

 

 

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Рубрики : Бизнес Недвижимость

Регионы: Новосибирская область Алтайский край

Теги : склады логистический комплекс


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