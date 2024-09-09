Сотрудники МЧС спасли 14 человек на пожарах в Новосибирской области

С 2 по 8 сентября в Новосибирской области произошло 94 пожара. Сотрудники МЧС спасли 14 человек, но два человека, к сожалению, погибли и четыре получили травмы.

Например, 8 сентября произошел пожар в зерносушилке в селе Криводановка Новосибирского района. Огнеборцы оперативно потушили пожар, который не успел распространиться на соседние строения. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. Никто не пострадал.

На выходных шесть раз искали пропавших людей. В двух случаях люди терялись при сборе дикоросов, и в трех случаях были найдены. Поиски мужчины в Мошковском районе и женщины в Черепановском районе продолжаются.

Ранее редакция сообщала о том, что пожарные ликвидировали 81 возгорание в Новосибирской области.