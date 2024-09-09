В четвертом квартале Новосибирской области вновь предстоит освоить около 100 млрд рублей

По оперативным данным, бюджет Новосибирской области по доходам исполнен на 192,5 млрд рублей, при этом 169 млрд составляют собственные доходы бюджета.

— Динамика собственных доходов составляет 113,5% (прогноз 115,1%). По-прежнему сохраняется отставание по поступлению налога на прибыль. Он тянет за собой вниз всю общую динамику по собственным доходам, — констатировал на оперативном совещании в правительстве министр финансов Виталий Голубенко.

Напомним, утвержденный план бюджета по доходам на 2024 год составляет 295,5 млрд, по собственным доходам — 259,8 млрд. По данным Минфина, поступления по налогу на прибыль организаций на начало сентября составили 57,3 млрд рублей, НДФЛ — 49,2 млрд, налог на совокупный доход — 19,5 млрд, акцизы на алкогольную продукцию — 12,2 млрд, налог на имущество организаций — 10,8 млрд.

Расходы бюджета на данный момент составляют 197 млрд рублей или 57% к плану (План — 317,3 млрд.— Ред.).

— За 9 месяцев исполнение бюджета по расходам составит 61%, — отметил Виталий Голубенко.

По факту за три месяца четвертого квартала региону нужно будет освоить 39% от расходной части бюджета или около 100 млрд рублей.

Виталий Голубенко также предупредил коллег из правительства, что на следующей неделе планируется обсудить ситуацию с распределением бюджета на 2025 год, чтобы зафиксировать все острые точки и выстроить работу.

Напомним, на начало ноября 2023 года план регионального бюджета по расходам был выполнен на 67%, то есть за два месяца области нужно было освоить около 100 млрд рублей. В результате по кассовому исполнению бюджет в 2023 году был исполнен с дефицитом в 18,7 млрд рублей. При этом по доходам он был исполнен на 98,2%, а по расходам — всего на 90,5%, то есть в экономику Новосибирской области не попал каждый десятый запланированный рубль.

В декабре 2022 года министр финансов области Виталий Голубенко говорил о том, что за месяц необходимо провести расчеты на 47 млрд рублей, отмечал что ведомство работает «с колес» и предупреждал, что область может не успеть рассчитаться по всем контрактам 2022 года до конца декабря. В итоге на начало 2023 года, по оперативным данным, остатки собственных средств бюджета на счетах составляли 16,5 млрд рублей. Бюджет 2021 года был исполнен с профицитом почти в 15 млрд рублей, что вызвало критику у депутатов.

Напомним, в июле на сессии регионального парламента губернатор Новосибирской области Андрей Травников предложил депутатам определиться с подходом при формировании бюджета на 2025-2027 годы.

— Нужно принципиально определиться: мы продолжим формировать амбициозные бюджеты, которые подталкивают нас к большему объему работы, или вернемся к практике 2017-2018 годов, сделаем бюджет более консервативным и осторожным, но это позволит нам снять вопрос по исполнению бюджета по расходам, — отмечал Травников.

Рассмотрение бюджета региона на 2025 – 2027 годы начнется в региональном парламенте в конце сентября – начале октября.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область снова не успевает тратить поступающие в бюджет деньги.