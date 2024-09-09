Рекламодателям

Новосибирская компания «СЕЛЛ-Сервис» купила склады в Московской области

  • 09/09/2024, 10:00
Автор: Юлия Данилова
Новосибирская компания «СЕЛЛ-Сервис» купила склады в Московской области
Они расположены в индустриальном парке «Весна».

В начале августа 2024 года новосибирская компания ООО «СЕЛЛ-Сервис» закрыла сделку по приобретению складских площадей в Московской области. Об этом сообщил финансовый консультант эмитента ООО «Юнисервис Капитал». Склад площадью 1 788,4 кв. метров расположен в многофункциональном индустриальном комплексе «Весна» (RBNA «Парк Весна») в городском округе Домодедово. «СЕЛЛ-Сервис» уже приступил к оснащению помещения техникой, оборудованием, а также к подбору команды. Начиная с 4 квартала 2024 года, компания планирует в новом складе размещать поступающие в Москву грузы.

— В будущем мы организуем в Москве адресное WMS-хранение. Новый склад позволит нам в течение ближайших 3 лет быть уверенными в вопросе размещения товаров с учетом роста компании и дефицита складских площадей в Московской области, — прокомментировал генеральный директор ООО «СЕЛЛ-Сервис» Петр Новак.

Эксперты «Юнисервис Капитал» напоминают, что компания занимается оптимизацией сети складских помещений. Ранее компания уже отказалась от услуг ответственного хранения в Новосибирске и арендовала в городе новый склад.

Напомним, в конце августа стало известно, что «СЕЛЛ-Сервис» создает в Узбекистане дочернее предприятие. В списке видов деятельности «дочки» — оптовая торговля продуктами питания, в том числе рыбой, ракообразными и моллюсками, зерном и семенами, какао, чаем и пряностями. Кроме того, она включила в список возможной сферы деятельности складирование, а также производство пряностей и приправ.

ООО «СЕЛЛ-Сервис» — прямой импортёр пищевого сырья и ингредиентов на региональном рынке Сибири и Дальнего Востока с 15-летним опытом работы, говорится на сайте компании. В апреле компания приняла решение выплатить дивиденды за два ковидных года. Ранее «Юнисервис-капитал» сообщал, что ООО «СЕЛЛ-Сервис» по итогам второго квартала 2024 года превзойдет собственный план по уроню выручки с НДС на 2% и валовой прибыли на 58%. Достижению результата поспособствовал рост цен на какао-продукты.

Ранее редакция сообщала о том, что Ozon планирует построить новые склады в Новосибирске.

Фото freepik, автор: 4045.

99

Рубрики : Бизнес Недвижимость

Регионы: Новосибирск Москва

Теги : склады


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneLu1mooNatЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLu1mooNb1ЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLu1mooNfKЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLu1mooNpAЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLu1mooNfQЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLu1mooNWaЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Федор Плесовских: На рынке взыскания просроченной задолженности в Новосибирской области наблюдается некоторая стабильность

Федор Плесовских: На рынке взыскания просроченной задолженности в Новосибирской области наблюдается некоторая стабильность

Одна из ключевых причин — цифровизация процесса взыскания.
Все материалы
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Ремонтные работы на объектах энергетики и ЖКХ должны завершиться до 1 ноября в Новосибирске
9/09/24 12:35
Власть
Новосибирские таксисты не могут попасть в единый реестр водителей такси
9/09/24 12:30
Бизнес Власть
Спрос на новых сотрудников в Новосибирской области за год упал на 7%
9/09/24 12:00
Бизнес Общество
Более 15 тонн контрабандного нефрита задержали таможенники в Новосибирске
9/09/24 11:30
Бизнес Право&Порядок
Рынок недвижимости Новосибирска взял тайм-аут на адаптацию
9/09/24 11:10
Недвижимость Рынки
Режим ЧС из-за дождей ввели уже 12 районов Новосибирской области
9/09/24 11:02
Агропром Власть
Андрей Травников назначил двух заместителей губернатора
9/09/24 10:22
Власть Отставки и назначения
Новосибирская компания «СЕЛЛ-Сервис» купила склады в Московской области
9/09/24 10:00
Бизнес Недвижимость
Осужденный за пьяную езду водитель продал арестованную машину под Новосибирском
9/09/24 9:43
Право&Порядок
На мигранта, насмерть сбившего девушку-пешехода, возбудили дело в Новосибирске
9/09/24 9:00
Общество Происшествия
На довыборах в Заксобрание Новосибирской области прошел кандидат от партии власти
9/09/24 8:51
Власть Политика
На довыборах в горсовет Новосибирска победил Ерлан Байжанов
9/09/24 8:27
Власть Политика
Ozon планирует построить новые склады в Новосибирске
8/09/24 18:30
Бизнес Недвижимость
Девушка-пешеход погибла в страшном ДТП с двумя автомобилями в Новосибирске
8/09/24 16:30
Происшествия
Новосибирская область на втором месте по числу заключенных браков в Сибири
8/09/24 15:30
Общество
Большинство жителей Новосибирска за ограничение скорости на самокатах
8/09/24 14:30
Общество
За два года почти в 2,5 раза сократилась доля «займов до зарплаты» в Новосибирской области
8/09/24 12:30
Бизнес Финансы
Акция «Ленинградский набат» пройдет в Новосибирске
8/09/24 11:30
Общество
Работодатели Новосибирска заманивают сотрудников вакансиями с проживанием
8/09/24 10:30
Бизнес Общество
Тепло вернется: погода порадует жителей Новосибирска на предстоящей неделе
8/09/24 9:00
Общество
Популярное
Опубликован Лунный посевной календарь на август 2024 в Новосибирске
27/07/24 11:00
Общество
Воспитательницу, которая заразила девять детей туберкулезом, отдали под суд
21/06/24 16:43
Почти 200 человек госпитализированы с подозрением на ботулизм в России
18/06/24 14:24
Черная Фасоля ищет дом
10/06/24 12:13
Пушистая красавица с доверчивым взглядом ищет дом!
28/05/24 13:53
Ночью в музеях города посетители смогут увидеть НЕреальный Новосибирск
17/05/24 9:00
Культура
Новости компаний
Банк Уралсиб в Красноярске стал партнером международного турнира по вольной борьбе
9/09/24 10:15
Где предприниматели оформляют кредиты равные ключевой ставке
9/09/24 8:00
Вклад «Доход» Уралсиба вошел в Топ-8 прибыльных вкладов на 3 месяца
5/09/24 9:00
Сибирякам предлагают кешбэк до 60 000 ₽, мили без ограничений и 13 зарплату
4/09/24 9:00
Банк Уралсиб повысил ставку начисления по картам «Прибыль» и «ФК Краснодар» до 16% годовых
3/09/24 10:30
Банк «Левобережный» выплачивает двойной процент по вкладам
2/09/24 9:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Сентябрь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска