Новосибирская компания «СЕЛЛ-Сервис» купила склады в Московской области

В начале августа 2024 года новосибирская компания ООО «СЕЛЛ-Сервис» закрыла сделку по приобретению складских площадей в Московской области. Об этом сообщил финансовый консультант эмитента ООО «Юнисервис Капитал». Склад площадью 1 788,4 кв. метров расположен в многофункциональном индустриальном комплексе «Весна» (RBNA «Парк Весна») в городском округе Домодедово. «СЕЛЛ-Сервис» уже приступил к оснащению помещения техникой, оборудованием, а также к подбору команды. Начиная с 4 квартала 2024 года, компания планирует в новом складе размещать поступающие в Москву грузы.

— В будущем мы организуем в Москве адресное WMS-хранение. Новый склад позволит нам в течение ближайших 3 лет быть уверенными в вопросе размещения товаров с учетом роста компании и дефицита складских площадей в Московской области, — прокомментировал генеральный директор ООО «СЕЛЛ-Сервис» Петр Новак.

Эксперты «Юнисервис Капитал» напоминают, что компания занимается оптимизацией сети складских помещений. Ранее компания уже отказалась от услуг ответственного хранения в Новосибирске и арендовала в городе новый склад.

Напомним, в конце августа стало известно, что «СЕЛЛ-Сервис» создает в Узбекистане дочернее предприятие. В списке видов деятельности «дочки» — оптовая торговля продуктами питания, в том числе рыбой, ракообразными и моллюсками, зерном и семенами, какао, чаем и пряностями. Кроме того, она включила в список возможной сферы деятельности складирование, а также производство пряностей и приправ.

ООО «СЕЛЛ-Сервис» — прямой импортёр пищевого сырья и ингредиентов на региональном рынке Сибири и Дальнего Востока с 15-летним опытом работы, говорится на сайте компании. В апреле компания приняла решение выплатить дивиденды за два ковидных года. Ранее «Юнисервис-капитал» сообщал, что ООО «СЕЛЛ-Сервис» по итогам второго квартала 2024 года превзойдет собственный план по уроню выручки с НДС на 2% и валовой прибыли на 58%. Достижению результата поспособствовал рост цен на какао-продукты.

Ранее редакция сообщала о том, что Ozon планирует построить новые склады в Новосибирске.