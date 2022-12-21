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Тендер на 120 троллейбусов выиграл «Сбербанк Лизинг»

  • 21/12/2022, 17:33
троллейбусы в лизинг
Ранее мэрия Новосибирска говорила о том, что износ троллейбусов в городе составляет почти 100%

«Сбербанк Лизинг» выиграл в конкурсе на поставку в лизинг 120 троллейбусов Новосибирску. Об этом сообщается на сайте Госзакупок. Компания была единственным участником торгов, цена контракта в итоге не изменилась.

По данным мэрии, к 1 октября текущего года троллейбусный парк Новосибирска был изношен на 98,84%.
В мэрии сообщили, что на данный момент в парке троллейбусов числится 272 единицы транспорта, из которых используются 200. Остальные машины — в критическом состоянии. В июле мэр города Анатолий Локоть сообщал, что до конца города в Новосибирск поступят 58 новых машин.

— Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) на приобретение 120 троллейбусов низкопольных большой вместимости. Результат определения поставщика: поставщик акционерное общество «Сбербанк Лизинг, — сообщается в тексте закупки.

Срок исполнения контракта — до 31 декабря 2027 года, цена — 5 млрд рублей. В 2023 году на эти цели будут выделены 999 млн рублей, такая же сумма предусмотрена на 2024 год. Троллейбусы должны быть новыми, изготовленными в 2023 году, не бывавшими в эксплуатации. Заказчиком выступает муниципальный Горэлектротранспорт.

Маршрутная сеть Новосибирской области является крупнейшей за Уралом: по территории региона курсируют 190 маршрутов, в границах города работают 163 маршрута, в том числе 13 троллейбусных, 11 трамвайных, 65 автобусных и 74 маршрутных такси.

 

Ранее редакция сообщала о  том, что договор лизинга позволит мэрии Новосибирска капитально обновить троллейбусный парк.

Фото: pixabay — Olga1205

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Рубрики : Власть Бизнес Транспорт

Регионы: Новосибирск

Теги : общественный транспорт лизинг закупка троллейбусов


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