Тендер на 120 троллейбусов выиграл «Сбербанк Лизинг»

«Сбербанк Лизинг» выиграл в конкурсе на поставку в лизинг 120 троллейбусов Новосибирску. Об этом сообщается на сайте Госзакупок. Компания была единственным участником торгов, цена контракта в итоге не изменилась.

По данным мэрии, к 1 октября текущего года троллейбусный парк Новосибирска был изношен на 98,84%.

В мэрии сообщили, что на данный момент в парке троллейбусов числится 272 единицы транспорта, из которых используются 200. Остальные машины — в критическом состоянии. В июле мэр города Анатолий Локоть сообщал, что до конца города в Новосибирск поступят 58 новых машин.

— Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) на приобретение 120 троллейбусов низкопольных большой вместимости. Результат определения поставщика: поставщик акционерное общество «Сбербанк Лизинг, — сообщается в тексте закупки.

Срок исполнения контракта — до 31 декабря 2027 года, цена — 5 млрд рублей. В 2023 году на эти цели будут выделены 999 млн рублей, такая же сумма предусмотрена на 2024 год. Троллейбусы должны быть новыми, изготовленными в 2023 году, не бывавшими в эксплуатации. Заказчиком выступает муниципальный Горэлектротранспорт.

Маршрутная сеть Новосибирской области является крупнейшей за Уралом: по территории региона курсируют 190 маршрутов, в границах города работают 163 маршрута, в том числе 13 троллейбусных, 11 трамвайных, 65 автобусных и 74 маршрутных такси.

Ранее редакция сообщала о том, что договор лизинга позволит мэрии Новосибирска капитально обновить троллейбусный парк.