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«Новосибирскавтодор» закончил реконструкцию путепровода через Трансиб в Красноярском крае

Специалисты компании совместно со строителями АО «ЕнисейАвтодор» по контракту с ФКУ Упрдор «Енисей» возвели два искусственных сооружения.
  • 07/11/2019, 13:08
«Новосибирскавтодор» закончил реконструкцию путепровода через Трансиб в Красноярском крае

На трассе Р-255 «Сибирь» в Красноярском крае после реконструкции открыли путепровод через Транссиб.  Генеральный подрядчик объекта — ОАО «Новосибирскавтодор», сообщили в пресс-службе компании.

На 702-м км трассы специалисты компании ОАО «Новосибирскавтодор» совместно со строителями АО «ЕнисейАвтодор» по контракту с ФКУ Упрдор «Енисей» возвели два искусственных сооружения. Строительство левого путепровода и подходов к нему завершилось еще в прошлом году. После открытия движения по нему строители смогли приступить к демонтажу правого искусственного сооружения, построенного в 1960-е годы, и начать возведение на его месте нового путепровода.

Отмечается, что одним из самых технически сложных и трудоемких этапов реконструкции стал монтаж пролетного строения над действующими железнодорожными путями. Работы выполнялись во время технологических «окон», предварительно согласуемых с ОАО «РЖД».

В пресс-службе рассказали, что длина каждого путепровода – 54,5 м, общая протяженность участка на подходах к путепроводам – 2,5 км. Дорожная одежда на реконструированном участке выполнена из 5 конструктивных слоев. Слой основания выполнен из цементобетона, для устройства которого на объекте был установлен мобильный цементобетонный завод производительностью 50 т/час. Верхний слой покрытия выполнен из щебеночно-мастичного асфальтобетона, обладающего большей долговечностью в сравнении с обычными асфальтобетонами. На путепроводах установлено искусственное электроосвещение, обустроены лестничные сходы.

Данный проект вошел в транспортную часть Комплексного плана модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры на период до 2024 года. Реконструкция позволила ликвидировать неремонтопригодный путепровод со сниженной грузоподъемностью, разделить транспортные потоки и увеличить пропускную способность на участке федеральной трассы с интенсивностью движения более 15 тыс. автомобилей в сутки.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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