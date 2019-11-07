В Новосибирске состоялся IV Сибирский производственный форум

Программа форума включала в себя 7 экскурсий на производственные площадки, доклады в рамках пленарного заседания, а также мастер-классы по всем аспектам управления производственной компанией. Всего в IV Сибирском производственном форуме приняли участие в качестве спикеров более 45 экспертов со всей России.

Первый день форума – 30 октября – начался с экскурсионных поездок на производственные предприятия. Всего к посещению было доступно 7 площадок: завод ТехноНИКОЛЬ, «Нео-Пак», ФГУП «СибНИА им. Чаплыгина», «ВЕКА Рус», пивоваренная компания «Балтика», NPM Group и Новосибирский энергомашиностроительный завод «ТАЙРА». В рамках экскурсий каждый участник получил возможность увидеть передовые технологии — от починки самолётов до высокотехнологичного упаковывания пищевой продукции, детально познакомиться с важными этапами производственных процессов, узнать подробнее об истории и целях производственных компаний.

Во второй день форума – 31 октября – состоялись пленарные заседания, на которых руководители ведущих российских и международных предприятий рассказывали о стратегиях роста, новых возможностях в управлении изменениями, финансами, повышении эффективности. С приветственным словом к участникам СибПроФорума обратился Максим Останин, заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области. Также с докладом в пленарном заседании выступил начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска – Александр Николаевич Люлько. Доклад содержал самую актуальную информацию о тенденциях и показателях развития промышленности Новосибирска в 2019 году.

О мерах поддержки экспорта на территории Новосибирской области и возможностях развития экспортного бренда рассказала Анастасия Ивашина, начальник управления маркетинга региона, внешнеэкономической деятельности и туризма Министерства экономического развития Новосибирской области.

— Я впервые участвую в СибПроФоруме. Рад, что посетил экскурсионное направление в первый день – это позволило сразу же «внедриться» в мероприятие, познакомиться с участниками, а главное – посмотреть на примерах крупных организаций, как правильно выстроить бизнес-процессы. Это большой плюс. Мы посетили завод «НЕО-ПАК» и «СибНИА им.Чаплыгина». Также хочу отметить, что спикеры пленарного заседания представили доклады по темам, актуальным для собственников производственного бизнеса, — комментирует участник форума Ян Толмац, директор швейной фабрики Luxury Plus.

Не менее насыщенно прошел завершающий день форума — 1 ноября. Участники форума полностью заполнили собой пять конференц-залов отеля DoubleTree by Hilton. Спикерами выступили владельцы и директора успешных производственных компаний, которые делились ценным опытом развития предприятия в разрезе всех аспектов управления. Были разобраны маркетинговые кейсы, вопросы управления кадрами, финансами, юридические аспекты деятельности предприятий.

— Мы посещаем форум руководящим составом вот уже второй раз и получаем здесь много важной и интересной информации для развития бизнеса, особенно в вопросе бережливого производства, Lean-технологий. Форум даёт нам много полезных знаний для решения наших проблем на производстве – поэтому мы здесь, — делится впечатлениями Пётр Наумов, заместитель генерального директора, завод «Сибсельмаш».

Сибирский производственный форум — ключевое событие для производственных предприятий региона. Его главная цель — формирование бизнес-среды, где лидеры производственного сектора Сибири и России знакомятся с успешными практиками, обмениваются опытом, получают ключевые навыки для повышения производительности труда на производстве и дополнительный заряд энергии для развития. Форум проводится при поддержке региональных властей и деловых ассоциаций: Новосибирской городской торгово-промышленной палаты, Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий (МАРП), Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области и Департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска.

Организаторы форума — компания «ИнфоСофт» и ГК «Обувь России».

Организационные партнеры — КГ «Управленческая практика» и Сибирская юридическая компания.

Подробная информация о проекте: www.sibproforum.ru

Фото предоставлено организаторами мероприятия