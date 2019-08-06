«Новосибирскавтодор» закрыл контракт на ремонт участка дороги Р-255

ОАО «Новосибирскавтодор» на месяц раньше срока сдала участок км 41+823 — км 45+000 автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» в Мошковском районе Новосибирской области. Заказчик объекта — ФКУ «Сибуправтодор».

Между «Новосибирскавтодором» и «Сибуправтодором» был заключен государственный контракт на право выполнения работ по капитальному ремонту федеральной автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» (Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск) на участке км 41+823 — км 45+000 в Новосибирской области. Контракт стоимостью 69,8 млн руб был рассчитан на два года, напоминает пресс-служба компании.

— Федеральная автомобильная дорога Р-255 «Сибирь» является одним из ключевых инфраструктурных объектов на территории Сибирского федерального округа. Цель капитального ремонта данного участка — это улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и приведение автомобильной дороги в нормативное состояние, — отметил первый заместитель начальника управления ФКУ «Сибуправтодор» Дмитрий Батурин.

Основной цикл работ стартовал в 2019 году: был выполнен ремонт водопропускных труб, устроены выравнивающий слой из асфальтогранулобетонной смеси, нижний и верхний слои дорожного покрытия. Кроме того, частью капитального ремонта стал отвод воды с проезжей части, устройство обочин. Были установлены новые дорожные знаки и барьерное ограждение. Завершающим этапом капитального ремонта стали рекультивационные работы и устройство разметки покрытия термопластиком.

В соответствии с условиями контракта, «Новосибирскавтодор» должен была сдать участок 10 сентября.

Фото предоставлено пресс-службой компании