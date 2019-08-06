В Сибири на 6% сократился ввод жилья

По данным Росстата, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года объём выполненных строительных работ в Сибирском федеральном округе увеличился на 2,7% (по России прирост на 0,1%). По этому показателю Сибирь занимает первое место среди других федеральных округов. Рост зафиксирован в восьми регионах округа, сокращение отмечается лишь в Красноярском крае и Новосибирской области, говорится в сообщении Сибирского окружного информационного центра.

В первом полугодии 2019 года цены на строительную продукцию в Сибирском федеральном округе выросли на 8,3%, по России — на 7,4%. По темпам роста лидируют Республика Тыва (на 17%) и Омская область (на 3%). В целом по стране в семи субъектах Российской Федерации, включая Томскую область, цены незначительно снизились.

На территории Сибири с января по июнь 2019 года введено 2,4 миллиона квадратных метров жилья, что на 6% меньше, чем в аналогичном периоде 2018 года. По этому показателю среди других федеральных округов СФО занимает 5 место (по России прирост на 3,7%). Рост объёмов сданного в эксплуатацию жилья произошёл в пяти регионах — Республике Тыва, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской областях. Сокращение ввода жилья более чем в два раза зафиксировано в Томской области и Республике Алтай.

Цены на первичном рынке жилья в среднем по Сибирскому федеральному округу составили 50,6 тысячи рублей за квадратный метр общей площади (по России 61,6 тысячи рублей). На вторичном рынке жилья в среднем по округу цены составили 49,9 тысячи рублей за квадратный метр общей площади (по России 57,3 тысячи рублей). За текущее полугодие цены в округе увеличились в среднем на 5,7%, что больше, чем в среднем по стране на 4,2%.

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