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Банк «Левобережный» снижает ставки по ипотеке

  • 06/08/2019, 19:06
С 5 августа произошло снижение базовых ставок на 0,25 процентных пункта по некоторым ипотечным продуктам банка.

Изменения коснулись продуктов «Стабильный», «Стабильный — Начало», «Универсальный» и  «Универсальный — Инвест».

Так, минимальная ставка по продукту «Стабильный» составляет 8,75% и действует при следующих условиях: первоначальный взнос – от 20%, сумма кредита более 3 млн руб. для приобретения недвижимости (для Москвы и Московской области — сумма более 6 млн руб.); применяется опция «Назначь свою ставку» в размере 2% от суммы кредита (оплачивается единовременно, в день подписания кредитной документации); оформляется страхование недвижимости, жизни и трудоспособности, также страхуется риск утраты права собственности на недвижимость; подтверждение доходов справкой 2-НДФЛ.

Подать предварительную заявку на ипотеку можно на сайте банка.

C полными условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте и в ипотечных центрах Банка «Левобережный» (ПАО):

г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 23, ул. Орджоникидзе, 33, ул. Кирова, 48;
г. Бердск, ул. Ленина, 69, ул. Рогачева, 1;
г. Красноярск, ул. Молокова, 60;
г. Кемерово, ул. Ноградская 16;
г. Новокузнецк, ул. Кирова, 57;
г. Томск, Совпартшкольный переулок, 13, Иркутский тракт, 26;
г. Барнаул, пр. Ленина, 44а;
г. Бийск, ул. Васильева, 63а.
г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина 57/1

Условия действительны до 31.12.19 г.

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